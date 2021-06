Policija poostreno nadzira motoriste: letos na cesti že 12 smrtnih žrtev

Letošnja motoristična sezona se je začela zelo črno. Do konca maja je na naših cestah umrlo že 12 voznikov motornih vozil, lani v enakem obdobju osem. Letos izstopa tudi to, da so večino, skoraj dve tretjini nesreč, zgodilo se jih je 228, povzročili vozniki sami. Najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti in izsiljevanja prednosti. Velika težava je tudi alkohol, višje so namreč tudi stopnje alkoholiziranih voznikov med mopedisti.

icon-expand