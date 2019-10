Čas praznikov je tudi čas tveganja, zato previdno

"Občane prosimo, da se v prometu obnašajo strpno, upoštevajo navodila policistov in občinskih redarjev, da bi s tem preprečili morebitne zastoje na cestah in morebitno nezadovoljstvo. Zaradi povečanega prometa in neupoštevanja cestnoprometnih predpisov namreč lahko marsikdo postane tudi udeleženec prometne nesreče,"so sporočili. Policisti bodo z različnimi oblikami dela zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa ter dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, posebej tiste, ki bodo za volan sedli vinjeni in ki bodo s prehitro vožnjo ogrožali sebe in druge.

V prihajajočih dneh se bodo mnogi odpravili proti pokopališčem, zato lahko na cestah pričakujemo povečan promet, predvsem na tistih ,ki vodijo do pokopališč, kjer bodo potekale tudi žalne slovesnosti. Policisti svetujejo, da se udeleženci v prometu na pot odpravijo pravočasno, dosledno upoštevajo cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometne signalizacije v bližini pokopališč.

V primeru izvršenih tatvin ali vloma v vozili in drugih izvršenih kaznivih dejanj pa občanom svetujejo, da nemudoma obvestijo policijo ter do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Praznike za storitev premoženjskih kaznivih dejanj izkoriščajo tudi nepridipravi. Dogajajo se vlomi v hiše, stanovanja, poslovne prostore, vozila in druge objekte, zato policisti pozivajo k preventivnem ravnanju in zavarovanju svoje lastnine. Ob tem je pomembno, opozarjajo policisti, da ljudje ne objavljajo svoje odsotnosti na družbenih omrežjih ter poskrbijo, da bo videti, ko da je nekdo doma. Večjih količin denarja in zlatnine ni varno hraniti doma.

Previdno tudi na cestah

Policisti v tem času posebej opozarjajo na previdnost na cestah. Pešci so v jesenskih in zimskih mesecih in ko so vremenske razmere običajno neugodne med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu. "Spoštujte predpise, bodite pozorni na šibkejše udeležence, ravnajte v cestnem prometu odgovorno in strpno ter se pod vplivom alkohola ne pojavljajte kot neposredni udeleženci cestnega prometa."

Med 4. in 10. novembrom 2019 bo sicer potekala nacionalna preventivna akcija Slovenija piha 0,0. V tem času bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Pri izvajanju omenjene preventivne akcije poleg policije sodeluje tudi Javna agencija RS za varnost prometa in Ministrstvo za zdravje. Namen akcije je osveščati o nevarnosti udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter zmanjševati število prometnih nesreč, povezanih z alkoholom in drogami.