Slovenija

Policija posnetke poslala na forenzično analizo v tujino

Ljubljana, 17. 03. 2026 17.32 pred 32 minutami 2 min branja 63

Avtor:
N.L. STA
Prikrito posnetek pogovor Dominike Švarc Pipan

Policija je za preiskavo vsebin in posnetkov, ki so bili v zadnjih dneh objavljeni v javnosti, oblikovala posebno delovno skupino, sodelujejo tudi s pristojnimi organi v tujini. Posnetke pa so posredovali v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini. Trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj. Priznavajo, da gre za vsebinsko in procesno zahtevno zadevo.

"Kriminalisti zbirajo obvestila in preverjajo tako vsebino javno objavljenih posnetkov, kot tudi njihovo avtentičnost, način in motiv nastanka, izvor ter vse druge okoliščine, ki so pomembne z vidika zaznave morebitnih drugih protipravnih ravnanj," so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi, kjer so za preiskovanje tega primera oblikovali delovno skupino pod vodstvom Uprave kriminalistične policije. V njej so kriminalisti iz različnih policijskih uprav, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in druge pristojne strokovne službe, sodelujejo pa tudi z organi v tujini.

Zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj trenutno poteka predkazenski postopek.

Preberi še Po Zidar Klemenčič še Hodej: Povezavo imam direktno do predsednika vlade

"Posnetki, ki so bili objavljeni v javnosti, so bili preko mednarodnega policijskega sodelovanja posredovani v strokovno presojo pristojnemu forenzičnemu laboratoriju v tujini," so še sporočili. Priznavajo, da gre za vsebinsko in procesno zahtevno zadevo, "zato preiskava ne more biti zaključena tako rekoč čez noč. Naš cilj je, da se vse relevantne okoliščine preverijo strokovno, zakonito in celovito."

Preberi še Tudi Paravan na sumljivem sestanku: 'Dogodek sem skušal prijaviti'

V policiji že dalj časa poudarjajo, da sodobni varnostni izzivi ter vse bolj zahtevni načini izvrševanja in prikrivanja protipravnih ravnanj narekujejo stalno prilagajanje razvojnim trendom ter zagotavljanje ustreznih strokovnih in tehničnih zmogljivosti za učinkovito preiskovanje. Dodali so, da tudi v tej zadevi ravnajo resno, odgovorno in v okviru zakonskih pooblastil. "Ne glede na vse okoliščine bomo storili vse, da bodo preverjena vsa relevantna dejstva in da bo zadeva temeljito preiskana," so še zapisali.

Na družbenih omrežjih so se prejšnji teden začeli pojavljati anonimno objavljeni prisluhi domnevnih pogovorov funkcionarjev Svobode. Na posebni spletni strani pa so bili objavljeni še posnetki različnih nastavljenih poslovnih pogovorov, med drugim nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič.

KOMENTARJI63

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

messiKing10
17. 03. 2026 18.05
Sova tega ni mogla raziskat, sta pa tega sposobna Nika Kovač in Jaša Jenull
Odgovori
0 0
Tomvojo
17. 03. 2026 18.04
AIzraelskemu Black Cubu? Sam prašam.
Odgovori
0 0
panorama panorama
17. 03. 2026 18.04
Eni so premalo % dobil. Bodo izvrŝbe na premoženje😅😅😅👌
Odgovori
+2
2 0
a res1
17. 03. 2026 18.03
To je res za nekam.... Kje je pa jedla te špagate? A to naša policija nezna raziskat? Kdo je bil takrat še v tem prostoru? Kdo je bil pred tem v tem prostoru? Kdo je pomival posodo, pospravljal kuhinjo pa da ne naštevam naprej? To so osnovna vorašanja policije oz. kriminalista. Kje je zapisnik?
Odgovori
+2
2 0
messiKing10
17. 03. 2026 18.03
golob je večji diktator kot janša
Odgovori
+1
3 2
mungus
17. 03. 2026 18.05
no no...ni pa tak psihopat kot je ta-ćelavi.
Odgovori
0 0
kala 09
17. 03. 2026 18.03
Muki v akciji.
Odgovori
+1
1 0
Perovskia
17. 03. 2026 18.02
cim galob nekaj poslje drugam, se pošlje v neko komunejzersko državo, kjer se potem z podkupnino reši. a klakocar je že une crne uvozila k sebi
Odgovori
-2
0 2
televizija2000
17. 03. 2026 18.02
Pa da vidimo
Odgovori
0 0
nick73
17. 03. 2026 18.02
Jasno, da posnetki so originalni, nekateri sogovorniki so že potrdili. Zanalašč so snemali v tujini, da niti ne pade pod slovensko pravosodje. Za mene je samo vprašanje, če je naročnik SDS, je očitno Izraelcem nekaj obljubil. Kaj? Ali je to židovska zahvala za priznanje Palestine in prepoved vstopa Netanyahuju?
Odgovori
+2
2 0
zurc
17. 03. 2026 18.01
vsakemu normalnemu človeku se politika pa naj bo domača ali tuja že kar malo gnusi,kam gre ta svet !
Odgovori
+1
1 0
panorama panorama
17. 03. 2026 18.01
Pesek v oci. Sramota za policijo!!!
Odgovori
+2
2 0
Brus1234
17. 03. 2026 18.00
Kar v Izrael naj jih pošljejo, se bodo izgubili... oblast je nesposobna, policija pa lovi kurje tatove, pa še te mora potem izpustit
Odgovori
+3
3 0
Sly1
17. 03. 2026 18.00
Aha v tujino se pravi naša policija nesposobna ali koruptivna
Odgovori
+3
3 0
yolli
17. 03. 2026 17.59
Vemo kako se je končala afera IBIZA v pravni državi Avstriji.....precej podobna tej naši
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
17. 03. 2026 17.56
Samo pridobivanje casa.....
Odgovori
+5
5 0
Sixten Malmerfelt
17. 03. 2026 17.55
Še 4 leta Vlade Goloba in janšizem bo izkoreninjen iz Slovenije!
Odgovori
-5
5 10
boslo
17. 03. 2026 17.58
Glede na prisluhe, gkede na korupcijo, ....misliš, da si zasluži še en mandat?
Odgovori
+1
2 1
televizija2000
17. 03. 2026 18.03
Glede na malo morje afer JJ in njegovih... Ja, absolutno dam raje Golobu možnosti.
Odgovori
0 0
Perovskia
17. 03. 2026 18.03
za kolesarje in jenulovce, 8 marec JU je vseeeno dobijo place iz neba
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
17. 03. 2026 17.54
A pri tistem neorudipravu je bila preiskava tisti dan,pri teh beoridioravih oa čakajo,da skrijejo dokaze
Odgovori
+6
7 1
amabO
17. 03. 2026 17.54
Na anti corruption 2026 prihaja še 6 nadaljevank.Kmalu
Odgovori
+6
7 1
ImamLastnoMnenje
17. 03. 2026 17.59
Lahko še 100, to je le duševna hrana za desnuharja...
Odgovori
-1
1 2
Sixten Malmerfelt
17. 03. 2026 17.54
Policija pridobila na času do konca volitev! Hkrati pa zagotovila neodvisno preiskavo!
Odgovori
+7
7 0
Gutenberg
17. 03. 2026 17.58
Neodvisno? Po Golobovo bo neodvisna.
Odgovori
-1
0 1
abc123def456
17. 03. 2026 17.54
so poslail v tujino, kot v republiko srpsko, naprimer? pa gradonacelnik je napisal spremno pismo?
Odgovori
+4
4 0
