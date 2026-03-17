Policija posnetke poslala na forenzično analizo v tujino

"Kriminalisti zbirajo obvestila in preverjajo tako vsebino javno objavljenih posnetkov, kot tudi njihovo avtentičnost, način in motiv nastanka, izvor ter vse druge okoliščine, ki so pomembne z vidika zaznave morebitnih drugih protipravnih ravnanj," so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi, kjer so za preiskovanje tega primera oblikovali delovno skupino pod vodstvom Uprave kriminalistične policije. V njej so kriminalisti iz različnih policijskih uprav, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in druge pristojne strokovne službe, sodelujejo pa tudi z organi v tujini.

"Posnetki, ki so bili objavljeni v javnosti, so bili preko mednarodnega policijskega sodelovanja posredovani v strokovno presojo pristojnemu forenzičnemu laboratoriju v tujini," so še sporočili. Priznavajo, da gre za vsebinsko in procesno zahtevno zadevo, "zato preiskava ne more biti zaključena tako rekoč čez noč. Naš cilj je, da se vse relevantne okoliščine preverijo strokovno, zakonito in celovito."

V policiji že dalj časa poudarjajo, da sodobni varnostni izzivi ter vse bolj zahtevni načini izvrševanja in prikrivanja protipravnih ravnanj narekujejo stalno prilagajanje razvojnim trendom ter zagotavljanje ustreznih strokovnih in tehničnih zmogljivosti za učinkovito preiskovanje. Dodali so, da tudi v tej zadevi ravnajo resno, odgovorno in v okviru zakonskih pooblastil. "Ne glede na vse okoliščine bomo storili vse, da bodo preverjena vsa relevantna dejstva in da bo zadeva temeljito preiskana," so še zapisali.

Na družbenih omrežjih so se prejšnji teden začeli pojavljati anonimno objavljeni prisluhi domnevnih pogovorov funkcionarjev Svobode. Na posebni spletni strani pa so bili objavljeni še posnetki različnih nastavljenih poslovnih pogovorov, med drugim nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič.