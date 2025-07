Policija potrebuje novega, zatika se pri dolžini

Štiri leta kasneje in po treh neuspešnih poskusih je delovna skupina – tako imenovana stroka – sprejela odločitev: "Bistvena sprememba tehničnih zahtev, ki jo je podal uporabnik (to je pomorska policija) /.../ je, da se dolžina plovila povečuje, in sicer /.../ na 15,3 do 17 metrov."

Mimogrede, leta 2021 smo torej upokojili P-111, drugo večje plovilo P-66 pa je nazadnje plulo novembra 2017.

Po več kot sedmih letih na kopnem, ko je propadalo v portoroški marini, so se odločili, da ga prodajo. Prvotna izklicna cena, 91 tisoč evrov, je bila očitno postavljena previsoko. Prav danes popoldne se je iztekel nov rok za oddajo ponudb. Nova izklicna cena je skoraj 64 tisoč evrov, ponudbe pa bodo odprli jutri.

Slovenska policija ima tako danes na morju zgolj dva deset let stara manjša gumenjaka. Obema so letos zamenjali motorje in imajo, priznavajo tudi na Policiji, večkrat tehnične težave. Prav zato so so policisti primorani kar v izposojo čolna ribiških inšpektorjev.

In kaj na vse skupaj pravi notranji minister Boštjan Poklukar, čigar ministrstvo – direktorat za logistiko – bo v kratkem objavilo razpis? Vrednost nakupa dveh čolnov naj bi sicer presegla osem milijonov evrov. Pisno sporoča, da pričakuje, da bodo strokovne službe razpis pripravile in izpeljale v skladu z zakonodajo in zahtevami policijske stroke.