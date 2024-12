Policija: Prebivalke in prebivalci v Sloveniji so varni

Glede dveh konkretnih primerov, ki so najbolj izpostavljeni v medijih – umor moškega v Ljubljani in neprijavljen shod v BTC prejšnji teden – izpostavljajo, da policija v obeh primerih izvaja vse ukrepe in aktivnosti za čim hitrejšo razjasnitev dejanskega stanja: "Slovenska policija z različnimi metodami in oblikami dela skrbi, da je varnost prebivalk in prebivalcev zagotovljena v največji možni meri. Redno spremlja in načrtuje svoje ukrepe ter se odziva na vse varnostne dogodke. Kjer se pojavi varnostna problematika, policija zagotavlja javno varnost s poostrenimi nadzori, z večjo prisotnostjo policistov in z različnimi ciljno usmerjenimi oblikami dela."

Letošnje stanje kriminalitete je primerljivo s stanjem pred omejevalnimi ukrepi zaradi epidemij. Posebnosti ne zaznavamo, zatrjujejo. "Na področju premoženjskih kaznivih dejanj je Slovenija ena izmed varnejših držav Evropske unije. Kljub nekaterim bolj izpostavljenim varnostnim dogodkom v letošnjem letu policija z dodatnimi varnostnimi ukrepi zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti. Na področju preiskovanja krvnih in seksualnih deliktov v letu 2024 je policija uspešno preiskala vsa kazniva dejanja umora in uboja. Zadnji primer na območju Ljubljane je še v fazi preiskave," pojasnjujejo.

Policija posebno pozornost namenja ranljivejšim skupinam. Nasilje v družini, medvrstniško nasilje in spolne zlorabe otrok so ena izmed prioritet. Slovenska policija intenzivno sodeluje tudi z drugimi varnostnimi organi, ki jo prepoznavajo kot strokovnega in zanesljivega partnerja.

Kot izpostavljajo, tudi očitki, da se razmere pri reševanju romskih vprašanj slabšajo, ne držijo: "Ministrstvo za notranje zadeve oziroma slovenska policija uspešno obvladuje varnostno situacijo na območju jugovzhodne Slovenije. Slovenska policija je letos izvedla številne ukrepe in aktivnosti na varnostno bolj obremenjenih območjih. Ti ukrepi delujejo, kar potrjujejo tudi župani nekaterih občin jugovzhodne Slovenije, zato bomo z ukrepi tudi nadaljevali. Izpostavljamo pa, da je upravljanje romske tematike izrazito medresorska naloga, ki je lahko uspešna le ob pravem dialogu ter v sodelovanju z lokalno in romsko skupnostjo."



Dotaknili so se tudi nezakonitih migracij. Letos je do sredine novembra policija obravnavala za slabih 20 odstotkov manj nedovoljenih prehodov državne meje kot v enakem obdobju lani. Še posebej dejavna je policija pri preprečevanju nedovoljenih vstopov in odkrivanju tihotapskih mrež. Letos je obravnavala preko 400 kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi, so spomnili. Poudarili so tudi, da intenzivno izvajajo ukrepe za privabljanje novih kandidatov za zaposlitev. Delovna skupina za promocijo zaposlovanja je pripravila Strategijo promocije policijskega poklica 2023–2025, s katero naslavlja izzive za izboljšanje kadrovske situacije v Policiji.