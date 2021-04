Policija pred napovedanim shodom v Ljubljani poziva k spoštovanju ukrepov

Območje, kjer bo zaznan shod, in postopki s policisti bodo videonadzorovani. Policija poziva k spoštovanju navodil in opozoril policistov.

V primeru kršitev bodo ustrezno ukrepali, so zapisali. Še posebej opozarjajo na prepoved prinašanja nevarnih predmetov na javne prireditve in izpostavljajo, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno omejeno.

Ljubljanski policisti so sporočili, da bodo na morebitnih neprijavljenih shodih opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevali kršitve javnega reda in miru, nadzirali pa bodo tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

V Policiji še poudarjajo, da namen ukrepov policistov ni poseganje v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, pač pa varovanje življenja in premoženja ljudi.

V protestni ljudski skupščini so za danes popoldne napovedali protestni shod na Prešernovem trgu. "Zadnje leto Slovenije ni zaznamovala samo epidemija, ampak predvsem delovanje oblasti v tej epidemiji. Vlada Janeza Janše že od samega začetka izrablja zdravstveno krizo za podrejanje vseh družbenih sistemov svoji ideologiji in lastnim interesom,"so zapisali. V skupščini obsojajo vladne napade na svobodo medijev, na protestnike, kulturnike, okoljevarstvenike in intelektualce. Vladi očitajo nepotizem, korupcijo, pritiske na tožilstvo in sodstvo ter širjenje sovraštva.

Na shodu naj bi zbrane nagovorili tudi Živa Vidmar, hči Josipa Vidmarja, Dragan Petrovec, profesor na pravni fakulteti, in pesnik ter pisatelj Boris A. Novak. Dogodek bodo s pesmijo pospremile Kombinatke, Jani Kovačič in predstavniki Partizanskega pevskega zbora.