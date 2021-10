Shodi v več slovenskih mestih: gibanje bo ponekod omejeno

Za varnost in red na shodih bo tako tudi tokrat skrbela Policija. "Ta se je na koordinacijo nalog pri varovanju shodov ustrezno pripravila in se organizirala, saj so tako na ravni GPU kot tudi na vseh policijskih upravah v Sloveniji z delom začeli operativni štabi, ki bodo skrbeli za načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, usmerjanje in vodenje dela policistov," so sporočili. Kot pravijo, bo tako na shodih zagotovljeno tudi ustrezno število policistov, ki bodo varovali življenje, osebno varnost in premoženje ljudi, skrbeli za javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa, dodajajo.

Vse morebitne udeležence so tako pozvali, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, prav tako naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Kot so dejali, bo Policija ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem na kraju dogajanja.