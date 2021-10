Policija pred protesti udeležence poziva, naj ne ovirajo prometa

Pred nami je nov neprijavljen sredin shod, pred katerim policija znova poziva udeležence, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč "uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov".

Iz Policije so sporočili, da so seznanjeni z napovedjo sredinih protestov v več mestih po Sloveniji. Tako kot v preteklih primerih gre za neprijavljene shode. "Za udeležence shodov to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba, ni si priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa."

icon-expand Protesti proti pogoju PCT in vladi v Ljubljani. FOTO: Aljoša Kravanja

Policisti zato vse udeležence napovedanih shodov pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. "Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostorih, kjer bodo potekali javni shodi, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe."

Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območja shodov bodo videonadzorovana. Po opozorili policije na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, kot so pirotehnična sredstva, palice, orodje ... Zaradi varnosti udeležencem odsvetujejo, da na shod ne prihajajo z otroki.

Policija znova poudarja, da ob hujših in množičnih kršitvah lahko razpusti shod. "V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor." Udeležencem svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali. "V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, jim priporočamo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov."