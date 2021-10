Policija pred protestom udeležence poziva k mirnosti, strpnosti in upoštevanju navodil

Policija je sporočila, da je v zadnjih dneh seznanjena z informacijami o načrtovanih javnih shodih v Ljubljani in okolici. Niti eden od teh javnih shodov doslej ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že

vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.

Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo

mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. "Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe," opozarjajo.

Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih: