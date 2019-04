Policija pred sodiščem pridržala pet tujcev

V jutranjih urah je pred sodiščem v Ljubljani policija pridržala pet tujcev. Med opravljanjem rednega dela so namreč opazili pet oseb, ki so vstopili v taksi na Tavčarjevi ulici. Voznika in potnike so policisti, preden je odpeljal, kontrolirali.

Policija je potrdila, da so med pridržanimi štirje državljani Maroka in en državljan Alžirije. Ti so nezakonito prestopili državno mejo. V postopku, ki še poteka na policijski postaji, je vseh pet tujcev zaprosilo za mednarodno zaščito.

Več informacij zaenkrat še ni znanih.