Policija preiskala prostore Občine Radenci

Župan Leljak je potrdil, da je Policija obiskala Občino Radenci ter dodal, da so sodelovali s preiskovalci. Ob tem je izrecno poudaril, da ne občina ne on sam nista osumljena v preiskavi: "Nisem osumljenec, sem pa oseba, ki lahko poda koristne informacije v zvezi s tem." Kot je dodal, so Policiji izročili vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na gradnjo čistilne naprave in telovadnice pri Osnovni šoli Kapela.

Na Policiji so dodali še, da je bila preiskava izvedena na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo.