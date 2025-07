Policija: Preiskava domnevne trgovine z ljudmi ni bila ogrožena

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič je maja v zvezi s sumom uhajanja informacij v preiskavi domnevne trgovine z ljudmi, ki ga je razkrila oddaja Tarča na Televiziji Slovenija, odredil strokovni nadzor nad delom Policijskih uprav Kranj in Nova Gorica s področja preiskovanja kaznivih dejanj. Preverjali so strokovnost, zakonitost, kontinuiteto in učinkovitost pri obravnavi kaznivih dejanj na škodo filipinskih delavcev, so za STA pojasnili v službi za stike z javnostmi na Generalni policijski upravi.

Slovenska policija FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Strokovni nadzor je zaključen. Iz poročila o nadzoru izhaja, da policijska preiskava poteka zakonito in da preiskava v nobenem trenutku ni bila ogrožena," so odgovorili na vprašanje. Prav tako nadzorniki pri policistih ali kriminalistih, ki vodijo preiskavo, niso zaznali odklonskih pojavov in ravnanj, so dodali. Glede ukrepov, sprejetih na podlagi izrednega nadzora, pa poudarjajo, da mora direktor Policijske uprave Nova Gorica zaradi dolgotrajnega postopka pri preiskavi navedenega primera zagotoviti dodatno strokovno pomoč, zaradi manjših strokovnih pomanjkljivosti pa mora organizirati tudi usposabljanje kriminalistov. Po navedbah policije je poročilo o izrednem strokovnem nadzoru označeno s stopnjo tajnosti, kar utemeljujejo s tem, da je "celoten predkazenski postopek, ki še traja in ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, označen s stopnjo tajnosti interno". V konkretni zadevi pa na policiji še vedno poteka tudi notranjevarnostni postopek, dodajajo.