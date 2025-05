Neuspeli pobeg Cezarja: načrtovali rezanje rešetk ali uporabo raketometa

Portal Istraga.ba je poročal, da naj bi Dino Muzaferović Cezar s pomočjo svojih sodelavcev načrtoval napad na zapor v Mariboru. Naročil naj bi jim, da izstrelijo rakete v stene zapora in jih prebijejo, zato da bi lahko pobegnil. Napad naj bi koordiniral preko telefona, ki ga je imel pri sebi v celici, v kateri je zaprt od decembra lani zaradi suma, da je naročil umor Satka Kekića, znanega tudi kot Satko Zovko.

Sektor kriminalistične policije PU Ljubljana je zaključil s kriminalistično preiskavo, ki se je nanašala na preiskavo kaznivih dejanj trgovine z drogami in orožjem. Člani dobro organizirane kriminalne združbe so izvršili več tovrstnih kaznivih dejanj, je povedal predstavnik kriminalistične policije. Opravili so tri kriminalistične preiskave na območju Ljubljane in eno na območju Maribora.

Ključna ugotovitev preiskave je, da je kriminalno združbo vodil pridržani iz mariborskega zapora. Policija je ugotovila, da so komunicirali s kriptiranimi aplikacijami, operacijo pa je iz zaporniške celice vodil vodja združbe. Zasegli so mu telefon, za katerega pa policija zaenkrat še ne ve, kako ga je pridobil.

"Vodja je načrtoval svoj pobeg iz zaporniške celice, usmerjal je druge člane, kako naj se pobeg izvede." Kot je povedal predstavnik, so razmišljali o dveh opcijah, in sicer o rezanju rešetk, druga pa je bila uporaba raketometa.

Odvzeli so prostost štirim osumljenim osebam, ki se nahajajo v policijskem pridržanju, v Mariboru pa so opravili preiskavo v zaporniški celici osumljenca. V preiskavah so zasegli manjše količine prepovedanih drog, in sicer dva kilograma konoplje, 20 gramov kokaina in nekaj tablet ekstazija. Zasegli so več komunikacijskih sredstev in opreme.