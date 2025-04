Domačin, ki je našel okostje na Matajurju: Najprej sem mislil, da je žakljevina

Naključje je hotelo, da se je Čebokli 9. marca letos iz doline sam po brezpotju odpravil na pobočje Matajurja. Približno 300 metrov nad dolino v hudourniški grapi, nasproti vasi Staro selo, je naletel na okostje.

"Ko sem prišel čez steno, sem iskal, kje bi šel čez plaz, in nekako v tistem plazu sem ga našel. Najprej sem mislil, da je to žakljevina, potem se je izkazalo, da so to hlače, in pod hlačami so bili pa njegovi ostanki," opisuje.

Poleg okostja je našel tudi denarnico z osebnimi dokumenti, iz katerih je bilo moč razbrati, da so pripadali pogrešanemu Slovaku. Ob povratku je o najdbi obvestil Policijo.

Identiteta sicer uradno še vedno ni potrjena, saj po sodno odrejeni obdukciji posmrtnih ostankov identifikacijski postopek še ni zaključen, so nam pojasnili na novogoriški policijski upravi. Policija je pred 13 leti tudi vodila iskalno akcijo.

"Glede na informacije, kam je bil namenjen, je bilo območje detajlno pregledano, teren je bil detajlno pregledan v strelcih, tako da je po vsej verjetnosti moral zaiti kam ven iz teh poti," je takrat zadevo komentiral vodja iskalne akcije Dušan Svetičič.

To dokazuje tudi najdba ostankov blizu skal, kamor se je Čebokli vrnil še enkrat in med muljem našel večino okostja.

Možnih prehodov je tu le nekaj, poudarja, zato je tavanje tod lahko hitro usodno. Žal je bilo to najverjetneje krivo, da so svojci tu izgubili 26-letnega perspektivnega odvetnika.