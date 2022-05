Policija preiskuje zanemarjanje konj na Velikem Ločniku

V soboto smo v uredništvu prejeli informacijo o domnevnem neprimernem ravnanju s konji na Velikem Ločniku na Turjaku. S PU Ljubljana so nam odgovorili, da so v petek okoli 9. ure prejeli obvestilo o sumu neprimernega ravnanja z domačimi živalmi na območju občine Velike Lašče. Policisti so na kraju zaznali sume kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine ter še naprej zbirajo obvestila.

Zaradi interesa preiskave nam drugih podrobnosti niso podali. Na kraju so sicer posredovali tudi pristojni inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Njihove odgovore še čakamo.

Odzvalo se je tudi Društvo za zaščito konj. Po njihovih informacijah so policisti na kraju našli več kot 40 konj v grozovitih razmerah, nekaj je bilo celo poginulih. Živali naj bi stale v lastnih iztrebkih in urinu, ki so jim segali do trebuhov.