Policija preiskuje sum razkritja tajnih podatkov v DZ

Zaenkrat ni jasno, ali je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) umaknila oznako tajnosti s podatka, ki ga je na zaslišanju pred komisijo navedel nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav. Ne Sova ne državni zbor tega zaenkrat nista komentirala.

Na drugi strani pa so na PU Ljubljana potrdili, da v zadevi vodijo predkazenski postopek, da pa zaradi interesa preiskave več informacij o tem ne morejo podati.

Državni zbor je konec januarja potrdil vmesno poročilo preiskovalne komisije. Ta ugotavlja, da je bil premier Robert Golob z operativno akcijo ruskih vohunov seznanjen 8. novembra 2022, zatem pa 6. decembra o njuni aretaciji, ko je to informacijo dobil celotni politični vrh. V vmesnem času ni bilo komunikacijske sledi med premierjem in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joškom Kadivnikom, ki naj bi jo na zaslišanjih izpričala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, med drugim navaja poročilo.

Iz poročila še izhaja, da premier ni mogel vplivati na izbiro datuma aretacije ter ne vzdrži motiv, da je bil datum aretacije prestavljen, da ne bi zasenčil poreferendumskega dne.

Po poročanju MMC se je predsednik vlade dva dni pred obravnavo vmesnega poročila ločeno od poslanske skupine srečal s predsednikom preiskovalne komisije Alešem Rezarjem in še dvema poslancema Svobode, Teodorjem Uraničem in domnevno Brankom Zlobkom. Ali so se usklajevali o tem, kako zagovarjati vmesno poročilo na seji DZ, ni znano.