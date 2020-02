Policija preiskuje vdor v elektronsko pošto ministrice Klampferjeve

Po vkorakanju članov Knovsa, ki so na policiji preverjali govorice o domnevnem vohunjenju za politiki , je zavladalo praktično obsedno stanje. Zdaj je že kar vsak nenavaden dogodek lahko zelo sumljiv, kar se danes jasno vidi. Že zjutraj je nastal preplah, ko se je razširila novica, da so neznanci želeli zažgati avto na dvorišču soseda kmetijske ministrice Aleksandre Pivec , a policija sporoča, da so neznanci vanj zabili kol .

A zaenkrat je še bistveno bolj zaskrbljujoče dogajanje na ministrstvu za delo, kjer so danes dopoldne zaradi suma vdora v elektronsko pošto ministrice Ksenije Klampfer poklicali policijo.



Najbližje sodelavke ministrice Klampferjeve so danes po naključju namreč ugotovile, da lahko do njene službene elektronske pošte prosto dostopa praktično kdorkoli, torej več kot 300 zaposlenih na ministrstvu. Z ministrico smo govoril po telefonu, je močno pretresena in zgrožena, zato danes pred kamero ni stopila, so pa z ministrstva pisno potrdili naše informacije - da lahko do njene elektronske pošte dostopajo nepooblaščene osebe, zato so nemudoma obvestili policijo, ki jih je v dopoldanskih urah obiskala.

Policija pravi, da zaradi varovanja osebnih podatkov na vsa vprašanja ne more odgovoriti, so pa potrdili, da so bili kriminalisti danes obveščeni o sumu kaznivega dejanja napada na informacijski sistem v eni od državnih ustanov. Zaenkrat še zbirajo obvestila in več podatkov ne morejo posredovati.