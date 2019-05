Policija preiskuje, zakaj je poškodovano vozilo direktorja AVP

Vozilo Citroën C4 z ljubljanskimi registrskimi oznakami, ki je bilo parkirano pred pošto v Stražišču pri Kranju, ima poškodovan zadnji odbijač in sprednje desno kolo, tako da ni vozno. Opazili so ga zaposleni na pošti.

Na AVP so navedli, da s podatki o dogodku ne razpolagajo. Po njihovem pojasnilu je Velov danes na dopustu. So pa potrdili, da je poškodovano vozilo v lasti agencije in v stalni, tako službeni kot zasebni uporabi direktorja.

Na Policijski upravi (PU) Kranj pa so na naše vprašanje odgovorili v okviru varstva podatkov, a potrdili, da preverjajo okoliščine nastanka materialne škode na enem od vozil v okolici Kranja. "Vozilo je bilo dobljeno parkirano na parkirišču, zaklenjeno in brez voznika. Z uporabnikom vozila so policisti že govorili. Preverjali so nastanek dveh poškodb na vozilu. V poškodbi na zadnjem delu vozila gre po trenutno zbranih obvestilih za staro poškodbo, poškodba na pnevmatiki (spredaj) pa naj bi nastala danes. Glede na trenutno znane okoliščine poškodbo pnevmatike policisti obravnavajo kot dogodek in ne kot prometno nesrečo. Policisti o zadevi še vodijo postopek in zbirajo obvestila,"so zapisali.

Kot na spletu poroča časnik Dnevnik, naj bi policisti Velova iskali dlje časa, je pa ena od novinark z njim prišla v stik, ko ga je povprašala za stališče glede neke druge teme, povezane z državnim svetom. V približno minuto dolgem pogovoru ji je dejal le, da je pri zdravniku in da komaj stoji.