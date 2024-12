Policija preverja nočno eksplozijo na območju Mute

Močan pok je v nedeljo nekaj pred 23. uro vznemiril prebivalce na širšem območju zgornje Dravske doline. Na družbenih omrežjih so se o vzroku močnega poka spraševali med drugim prebivalci občin Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in tudi nekateri drugi. Ob tem so nekateri navajali izpad dobave električne energije.

Na Policijski upravi (PU) Celje so potrdili, da so v nedeljo pozno zvečer prejeli obvestila nekaj občanov o močnem poku. "Danes smo ugotovili, da je do eksplozije prišlo na območju Mute. Vse ostale okoliščine še preverjamo. Prav tako še poteka ogled kraja, kjer je do eksplozije prišlo," so pojasnili na PU Celje.

Z Elektra Celje pa so sporočili, da je v nedeljo ob 22.42 zaradi pretrganja vodnika prišlo do izpada daljnovoda DV Kozji Vrh, ki se napaja iz razdelilne transformatorske postaje RTP Vuzenica. "Zakaj je prišlo do dogodka, še raziskujemo," so na vprašanja STA navedli pri Elektru Celje.