Policija preverja odpise dolga družbam v lasti Jankovićev

"Policija v zadevi preverja določene okoliščine in če bo ugotovila razloge za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, bo ustrezno ukrepala," so povedali na Generalni policijski upravi in tako potrdili poročanje današnjih Financ. Dodali so še, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati.

V javnosti odmeva odpis 29 milijonov evrov dolga družbam Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding, ki so v lasti sinov ljubljanskega župana Damijanain Jureta Jankovića. Poenostavljeni prisilni poravnavi Electe Inženiringa in Electe Naložb sta pravnomočno potrjeni, v primeru Electe Holdinga pa se je tik pred iztekom roka pritožilo državno odvetništvo. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

V vseh treh primerih naj bi ključno vlogo odigral javnosti neznan poslovnež Jan Bec. Leta 2010 donator županske kampanje Zorana Jankovića, nato pa vedno večkrat z enim od svojih podjetij v vlogi rešitelja družine Janković, ki odkupuje terjatve drugih upnikov, v zadnjem primeru je v to prepričal celo avstrijsko slabo banko Heto, ki ga je pred tem večkrat označila za fiktivnega upnika.

Je notar opravil svoje delo?

Medtem spletni portal Siol poroča, da bo Notarska zbornica Slovenije preverila delo notarja Mira Košaka pri omenjeni zadevi. Gre za notarja, ki je delal vse notarske zapise papirjev, povezanih s poenostavljenimi poravnavami treh podjetij Electe.

Na mestu je vprašanje, ali je Košak kot notar storil dovolj pri zaustavitvi manevrov, s katerimi je Damijan Janković načrtoval odpis 29 milijonov evrov dolgov trem podjetjem iz skupine Electa, piše Siol. Na eni strani zato, ker se od notarjev pri overjanju listin zahteva skrbno ravnanje, preverjanje vseh okoliščin sklepanja poslov in naznanitev sumov morebitnih kaznivih dejanj.

Na drugi strani pa podatki portala nakazujejo, da je Košak moral vedeti, da nekatere največje upnike Elect v resnici obvladuje Damijan Janković. To pa pomeni, da poenostavljene prisilne poravnave ne bi smele veljati, so dodali.

Predsednik okrožnega sodišča: Delež poplačila upnikov v prisilnih poravnavah ni v rokah sodišča

Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik je pojasnil, da delež poplačila upnikov v poenostavljenih prisilnih poravnavah določa zakon. Sodišče izda sklep o potrditvi, če je bila zahteva vložena v roku in se je z njo strinjal zahtevan delež upnikov.

Kako so odločala sodišča?

V primeru Electe Inženiringa na začet postopek poenostavljene prisilne poravnave ni bila vložena nobena pritožba, za njen začetek pa je glasovalo z zakonom določeno število upnikov.

V primeru poenostavljene prisilne poravnave Electe Naložb se je na sklep o začetku postopka pritožila Heta Asset Resolution, višje sodišče pa je sklep o potrditvi poravnave razveljavilo, ker je ocenilo, da so bile upnikove navedbe v smeri zlorabe pravic konkretizirane in dokazno podprte. Okrožno sodišče je nato presodilo, da je bila pri predlogu za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave zaznana zloraba procesnih pravic, zato je predlog za začetek postopka zavrglo kot nedovoljen. Po pritožbi Electe Naložb jim je nato Višje sodišče v Ljubljani spremenilo sklep in samo začelo postopek. Na ta sklep o začetku postopka ni bilo pritožb.

Pogačnik je pojasnil tudi zadnji primer, in sicer poenostavljeno prisilno poravnavo Electe Holdinga. Na sklep o začetku postopka se je pritožila Heta. Čeprav je dolžnik vložil predlog tako, kot to določa zakon, je višje sodišče sklep razveljavilo, saj je presodilo, da so bile upnikove navedbe v smeri zlorabe pravic konkretizirane in dokazno podprte. Sodišče prve stopnje je zato ugotavljalo morebitno zlorabo procesnih pravic in ob dejstvu, da dolžnik v poročilo o finančnem položaju in poslovanju ni vključil vseh obveznosti, zavrglo sklep o začetku prisilne poravnave. Na sklep o zavrženju se je pritožila Electa Holding, višje sodišče jim je ugodilo ter samo začelo postopek poenostavljene prisilne poravnave. Pri tehtanju trditev o zlorabi so ocenili, da Electi Holdingu ni mogoče očitati zlorabe procesnih pravic.

Na sklep o začetku poenostavljene prisilne poravnave Electe Holdinga se je pred dnevi pritožilo Državno odvetništvo, neuradno zaradi dolga Electe Holdinga ljubljanskemu okrožnemu sodišču.