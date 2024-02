Policija prevzela novo jekleno 'ptico': Agusta Westland AW 169

Slovenska policija je na sedežu Letalske policijske enote na Brniku prevzela nov večnamenski transportni helikopter tipa Agusta Westland AW 169. "Sodobnega policijskega dela si brez podpore iz zraka ni več mogoče predstavljat," je ob tem dejal generalni direktor Policije Senad Jušić, notranji minister Boštjan Poklukar pa je poudaril pomen Letalske policijske enote ter izpostavil njen doprinos v boju s požarom na Krasu in pri lanskih poplavah. Novemu helikopterju so po tradiciji nadeli tudi ime. Poimenovali so ga Lojzka.

Z novo pridobitvijo bo Policija pri delu uporabljala še tretji takšen helikopter, ki je bil dobavljen v začetku decembra lani, odslej pa bo tudi v uporabi. Helikopter tipa Agusta Westland AW 169 bo zamenjal starejša transportna helikopterja tipa AB 212 in AB 412, ki sta bila zaradi težko dobavljivih delov in izrabe že izločena iz uporabe. Avgusta Bell AB 212 se je po 42 letih dela v Policiji in 9993 urah letenja "upokojil" marca 2022.

Nove helikopterje Policija uporablja za policijske, humanitarne, reševalne in druge naloge ter za gašenje, transport ljudi, opreme in tovora (tudi živali). V praksi so njegove glavne prednosti velika potovalna hitrost, zelo velika zaloga moči, saj helikopter s polno vzletno maso lahko lebdi do višine 3500 metrov, z enim rezervoarjem goriva pa lahko opravi okoli 800 kilometrov ali dobre štiri ure letenja. Opremljen je z vitlo, tovorno kljuko, reflektorjem in zvočnikom. Vse to v primerjavi s starejšimi helikopterji predstavlja ogromen preskok. Tak helikopter je zgrajen po najsodobnejših letalskih standardih. Za operativne naloge je helikopter uporaben tako podnevi kot ponoči in lahko leti tudi v najtežjih vremenskih razmerah.

Na slovesnosti ob prevzemu novega jeklenega letalca je med drugim spregovoril tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je izrazil zadovoljstvo nad pridobitvijo Policije. Dejal je, da se je v samostojni Sloveniji Letalska policijska enota še intenzivneje razvijala in modernizirala. Opravlja namreč naloge zračne podpore specialni in gorski enoti policije, nadzor državne meje in cestnega prometa, reševanje ponesrečenih v gorah, nudi helikoptersko nujno medicinsko pomoč ter podporo sistemu zaščite in reševanja.

"Policisti in policistke Letalske policijske enote ste v zadnjih dveh letih državljankam in državljanom pokazali visoko usposobljenost in izjemen pogum ob velikem požaru na Krasu ter ob lanskih avgustovskih katastrofalnih poplavah. Skupaj z gorskimi reševalci ter pripadniki Civilne zaščite in pripadniki Slovenske vojske ste rešili na desetine življenj ljudi, za kar ste bili posamezniki in enota lani decembra odlikovani," je dejal minister. Helikopterju nadeli ime Lojzka Zbrane pa sta nagovorila tudi generalni direktor Policije Senad Jušić in vodja Letalske policijske enote Dejan Kink. "Takšne priložnosti, kot je današnja, so razlog za veliko zadovoljstvo v naših vrstah, saj kažejo na spodbuden premik Policije v smeri razvoja in modernizacije. Sodobnega policijskega dela si brez podpore iz zraka ni več mogoče predstavljati. Prednosti in manevrske zmogljivosti helikopterjev so pri zagotavljanju varnosti nepogrešljive," je dejal Jušić ter dodal, da se to pokaže pri vsakem reševanju v gorah, pri vsakem iskanju pogrešane osebe, pa tudi pri iskanju nevarnega, oboroženega storilca.

Boštjan Poklukar in Senad Jušić FOTO: Luka Kotnik