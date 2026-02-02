Policija prevzela več kot 200 pištol in skoraj 31.000 nabojev

Posamezne kose orožja že kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo glede njihovega statusa, tako da se bodo te številke v naslednjih dneh še nekoliko spreminjale.

Prevzemanje nezakonitega orožja in streliva od 13. decembra, ko je začela veljati dopolnitev zakona o orožju, do 31. januarja, ko se je iztekel rok za predajo tega orožja in streliva brez pravnih posledic, bodo podrobneje predstavili v sredo. Po preteku t. i. abolicije bo policija v primeru, ko bo posameznik želel izročiti orožje ali strelivo po določbah zakona o orožju, ukrepala enako kot pred uveljavitvijo spremembe zakona.

V povezavi z najdenim orožjem, ki ga je posameznik denimo našel pri pospravljanju hiše in bi ga rad izročil policiji, pojasnjujejo, da najdeno orožje ne more biti predmet abolicije. Posameznik lahko po enem letu od najdbe pridobi lastninsko pravico nad predmetom, če ne najdejo lastnika. Medtem pa pri izročitvi orožja ali streliva v skladu z zakonom o orožju te možnosti ni imel.