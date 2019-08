Policija pričela s preiskavo: onesnaženje povzročil s puloverjem zamašen odtok

Tukaj so še prevrnjeni smetnjaki oziroma vreče smeti ob smetnjakih, da bi bilo videti, da komunala ne opravlja svojega dela, čeprav so ti prazni. A zadnje dejanje - zamašitev jaška, ki je povzročilo zaprtje plaže in zaradi česar je nekaj ljudi imelo zdravstvene težave, je kaplja čez rob, ugotavlja koprski župan. "Mi bomo od tega trenutka dalje vsak tak dogodek prijavljali organom pregona, ker je to očitno edini način, da se to preneha."

Zamašitev jaška, ki je v Kopru povzročila izlitje fekalij v hudournik in naprej v morje na plaži pri Žusterni, po mnenju koprskega župana Aleša Bržana ni naključna ... gre za enega v verigi številnih sumljivih dogodkov. "Tekom celega leta se dogajajo stvari, ki so nenavadne," pravi prvi mož Mestne občine Koper (MOK). Manjših sabotaž je bilo v zadnjih mesecih več. "Obračajo se zalivalniki na zelenih površinah, prišlo je tudi do vdora v računalnik, ki upravlja z zalivanjem zelenih površin, tako da so spremenili urnik. Zgodilo se je več različnih manjših incidentov, ki jih lahko imenujemo tudi vandalizem," pripoveduje Bržan.

In čeprav s prstom ni pokazal nanj, se je neposredno izzvanega počutil njegov predhodnik Boris Popovič, ki je v zadnjem času prek družbenih omrežij bil precej kritičen do sedanje oblasti. "Uhaja jim vse iz rok, župan in njegova ekipa nimajo v rokah prav nič, da bi pa to nekdo sabotiral, da bi to nekdo zanalašč naredil, v to ne verjamem. Jaz seveda niti slučajno nisem povezan s tem," poudarja Popovič.

Takšne in drugačne sabotaže oziroma vandalizmi pa da so bili vselej prisotni, tudi v času njegovega županovanja. "Zažigali so nam palme, metali so nam vse možne stvari, konec koncev so nam v fontano vrgli peno, in to večkrat, pa tudi v fonatano v Hlavatijevem parku ... Tega je bilo ogromno," pripoveduje nekdanji koprski župan.

Zato tudi sam meni, da je najbolje, da zadeve preišče policija. Ta pa je, zaradi onesnaženja morja že začela preiskavo.