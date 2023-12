Policija pridobila še tretji večnamenski transportni helikopter

Po dobavi bodo stekli še postopki za vzpostavitev plovnosti, predvidoma v januarju pa bi helikopter že lahko uporabljali v operativnih nalogah.

Novi helikopter je zamenjal starejša transportna helikopterja tipa AB 212 in AB 412, ki sta bila zaradi težko dobavljivih delov in izrabe že izločena iz uporabe. Helikopterje Policija uporablja za policijske, humanitarne, reševalne in druge naloge, z moderno in močnejšo floto pa lahko letalska policijska enota sedaj zagotavlja še kakovostnejšo podporo policijskim enotam na terenu in drugim sistemom v državi, so na GPU zapisali v sporočilu za javnost.