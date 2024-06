Policija prijela osumljence vlomov v bankomate v Ljubljani

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so z intenzivno preiskavo policisti in kriminalisti uspeli prijeti osumljence vlomov v bankomate na območju Ljubljane. Več o preiskavi bo ob 11. uri pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, Valter Zrinski . Izjavo bomo spremljali v živo.

V maju so neznanci razstrelili dva bankomata v Štepanjskem naselju, na Parmski cesti in Jakčevi ulici, v juniju pa so razstrelili tudi bankomata v Dravljah in na Fužinah.