Policija prijela roparje, ki so napadli tri mlajše moške in jim ukradli denar

Policijske patrulje so na kraju z zbiranjem obvestil in intenzivnim iskanjem v kratkem času izsledili in prijeli vseh pet storilcev. "Po do sedaj zbranih obvestilih so se trije 19-letniki, en 18-letnik in en starejši mladoletnik združili zato, da so si z uporabo sile in grožnjami z ostrim predmetom od oškodovancev protipravno prilastili denar," so sporočili.

Kranjski policisti so v nedeljo okoli 6.30 prejeli obvestilo o ropu na območju Kranja. Več oseb je oropalo tri mlajše moške, še pred prihodom Policije pa so se razbežali, sporočajo s Policijske uprave Kranj. Dve oškodovani osebi sta bili med ropom zaradi uporabe sile lahko telesno poškodovani.

Policisti so vsem petim storilcem odvzeli prostost in odredili pridržanje za čas zbiranja obvestil. Preiskava kaznivega dejanja še vedno poteka, policisti pa bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

S Policije so sporočili, da so storilci utemeljeno osumljeni kaznivega dejanja ropa, za kar je predpisana kazen od treh do 15 let zapora.

"Policisti se odzovemo na vsak klic. Na kraj poskušamo priti v najkrajšem možnem času, saj nam je skrb za varnost življenja in premoženja občanov in občank na prvem mestu. To je naše poslanstvo. Ravno prve hitre in natančne informacije so bile ključne za uspešno izvedbo in prijetje storilcev," ob tem poudarjajo na PU Kranj.

Dodajajo, da imajo v Policiji ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja: "Naši začetni ukrepi so v prvi vrsti namenjeni takojšnji zaščiti žrtve, zavarovanju dokazov in izsleditvi storilcev kaznivih dejanj." Zato ljudi pozivajo, da naj, ko opazijo ali zaznajo kar koli nenavadnega ali pa žrtev kaznivega dejanja postanejo sami, takoj pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali na številko 113 ali na 080 1200.