Policija prijela še tretjega osumljenca napada v Ribnici

Po sobotnem fizičnem napadu na župana, policistko in občana v Ribnici so policisti v ponedeljek zvečer prijeli še tretjega, 25-letnega osumljenca, za katerega je tožilstvo na podlagi dokazov in novih dejstev ugotovilo znake suma kaznivega dejanja. Po napadu je sicer policija v soboto trojici osumljencev odvzela prostost in jih nato izpustila. 18-letnika in mladoletnika so ponovno pridržali v ponedeljek tekom dneva, zadnjega osumljenca – 25-letnika – pa v ponedeljek zvečer.

"Policisti so v okviru nadaljnje preiskave in zbiranja potrdili tudi vpletenost tretjega, 25-letnega osumljenca. Vse nove okoliščine ter novi dokazi so bili predstavljeni tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani," so zjutraj sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Na podlagi dokazov in vseh novih dejstev in okoliščin je tožilstvo namreč zanj ugotovilo enake znake suma storitve kaznivega dejanja nasilništva. "Na podlagi usmeritev policiji so policisti včeraj zvečer odvzeli prostost in odredili pridržanje tudi 25-letniku, ki prebiva na območju Kočevja," so sporočili policisti, ki nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil. Za 25-letnega osumljenca sprva sicer niso potrdili, da bi bil neposredno povezan z izvršitvijo kaznivih dejanj. "O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki bo v nadaljevanju odločilo o privodu vseh treh osumljencev pred preiskovalnega sodnika," so še sporočili iz PU Ljubljana.

Napad na gasilski veselici

Dva moška sta na sobotni gasilski veselici fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, ki je o tem sam obvestil medije. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so v nedeljo pojasnili, da sta osumljenca poškodovala občana in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana. Osumljene, ki so se s kraja odpeljali, so pozneje prijeli na območju Kočevja. 25-letnemu, 18-letnemu in mladoletnemu osumljencu so za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana Primož Podbelšek je v nedeljski izjavi za medije povedal, da so dotlej ugotovili, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, za katerega pa niso bili izpolnjeni pogoji za takojšnjo privedbo k preiskovalnemu sodniku in odreditev pripora.

