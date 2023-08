Policija prijela štiri storilce, ki so zlorabljali plačilne kartice slovenskih komitentov

Kot smo že poročali, v zadnjem času izstopajo goljufije z lažnimi obvestili o dobičku pri investiciji v kripto valute, saj so letos na Policiji zabeležili 190 takih primerov, v katerih je nastalo za 5,1 milijona evrov škode.

Vse več je tudi zlorab plačilnih kartic komitentov slovenskih bank. Letos so takih primerov našteli že okoli 450, komitenti pa so bili oškodovani za 1,2 milijona evrov. Ena izmed slovenskih bank, ki je zaznala izrazito povečanje zlorab plačilnih kartic, je na Policijo podala prijavo, kjer so sprožili intenzivno preiskavo. Ugotovili so, da so štirje storilci, državljani Romunije, najmanj 10 dni delovali na območju Ljubljane in Maribora. Romune so prejšnji teden prijeli na območju PU Maribor.