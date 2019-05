Policija prijela ugrabitelje 79-letnika

79-letnik je opravljal delo v vinogradu v vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko ga je skupina štirih moških zvezala z vrvjo, stlačila v prtljažnik njegovega avtomobila in pobegnila proti Italiji. Pri Sežani naj bi ga izpustili in sami nadaljevali pot čez mejo. Moški se je zatekel k bližnji stanovalcem, ki so nato obvestili policijo in njegove svojce.