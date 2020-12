Policija naj bi prijela moškega, ki je napadel fotoreporterja in policista

Ista oseba bi naj tudi poškodovala fotoreporterja Borisa Živulovića ter mu zlomila čeljust. Po informacijah Večera mu grozi ovadba zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne in lahke telesne poškodobe ter tudi sodelovanja v skupini, ki je poskušala uradni osebi preprečiti uradno dejanje. Časnik, ki se sklicuje na zanesljive vire, še navaja, da naj bi osumljeni celo priznal, da napadel fotoreporterja in policiste. Neuradno naj bi napad izvedel za to, da bi si pridobil ugled v navijaški skupini Viole.

Kot poroča časnik Večer , bodo osumljenca jutri privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskavo vodi PU Ljubljana, danes pa so izvajali aktivnosti na območju Policijske uprave Maribor, je povedala tiskovna predstavnica Aleksandra Golec, ni pa želela potrditi informacije, da so policisti osebo pridržali. Po naših informacijah sta bili sicer pridržani dve osebi, ki jih bremenijo štirih kaznivih dejanj, policija pa je preiskovala tudi povezave z mariborsko navijaško skupino.

Spomnimo, po ocenah policije se je 5. novembra na Trgu republike okoli 17. ure zbralo okrog 500 ljudi. Kmalu je prišlo do spopada med protestniki in policijo. Izgredniki so uporabili bakle in druga pirotehnična sredstva, v policiste. so metali granitne kocke in druge predmete, nastalo pa je tudi nekaj škode na mestni infrastrukturi.

Pri vzpostavljanju reda in miru so sodelovali ljubljanski policisti, konjeniki, vodniki službenih psov, pripadniki posebnih enot policije ljubljanske in drugih uprav, pripadniki specialne enote policije in helikopterska enota policije.

Spopadi so se nadaljevali tudi v okolici parlamenta in na Slovenski cesti, kjer je policija proti izgrednikom uporabila tudi vodni top in solzivec. Nazadnje so ga uporabili med protesti novembra leta 2012. Do 19. ure je nato policiji uspelo razgnati skupine ter vzpostaviti javni red in mir.

V izgredih je bilo poškodovanih 15 policistov. Pet jih je poiskalo zdravniško pomoč, nihče od njih pa ni ostal na zdravljenju.