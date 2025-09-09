Policija prišla zaradi 9-letnice, ki je igrala klavir: 'Kako naj otrok to razume?'

Devetletna deklica, ki ne vadi vsak dan, je v nedeljo ob devetih zjutraj igrala na pianino približno petnajst minut. Kmalu zatem sta pozvonila uniformirana policista, ki sta se odzvala na prijavo.

"Policista v uniformah sta moji hčerki in nam razložila, da je to prepovedano 24 ur na dan, v celem tednu se nikoli ne sme igrati klavirja, če to koga zmoti. In potem me 9-letni otrok z velikimi očmi vpraša: jaz sem kriva, ne bi smela igrati klavirja. Takoj pomisli, kaj je naredila narobe. Kako naj 9-letni otrok to razume, kako naj to sprocesira," je povedala njena mama Katja Valič.

"To ni bil hrup, ko je vadila, poleg tega ne igra tako glasno, to so čisto normalni zvoki, to ni zdaj glasba prek vseh meja ali pa decibelov," je dodal oče Silvo Babič.

Policista sta jim izrekla opozorilo. Na srečo deklici, ki obiskuje glasbeno šolo, to ni vzelo veselja.

"Šolski sistem želi, da se vadi klavir vsak dan, po drugi strani pa ista država prepoveduje to," pravi mama.

In niso osamljen primer. Policija je glasbeno družino Tomac Krečič, ko so živeli v stanovanju, na podlagi prijav večkrat obiskala, ker je nekoga motilo, da je hči vadila na klavirju pol ure dnevno. Izrekli so jim opozorila, a vse skupaj je bil velik stres.

Flavtistka Anamarija Tomac Krečič je razložila: "Mi smo že tako planirali, da je punčka odvadila, ker je morala vaditi. Če hodiš v glasbeno šolo, moraš vaditi, tako da smo se tempirali, da smo, ko je odvadila, hitro šli od doma, da nas ne bi dobila policija. Si mislite, kje živimo ..."

Tako ona, ki je sicer flavtistka, kot njen mož, dirigent, doma sploh nista upala vaditi. Takoj, ko so dobili možnost, so se odselili. Vse skupaj je absurdno, in to omogoča zakon, so ogorčeni vsi.

"Se pravi, pošiljajo policiste nad te otroke, ki so pridni, marljivi, na drugi strani pa dopuščajo, da lokali do enih zjutraj pa še dlje nabijajo glasbo, da ljudje ne morejo spati," pravi Tomac Krečičeva.