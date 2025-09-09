Svetli način
Slovenija

Policija prišla zaradi 9-letnice, ki je igrala klavir: 'Kako naj otrok to razume?'

Ljubljana, 09. 09. 2025 19.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Jana Ujčič , Janez Usenik
Komentarji
206

Na vrata stanovanja družine devetletne deklice je minulo nedeljo potrkala policija. Nekoga je namreč zmotilo dekličino igranje na pianino. Pred časom se je podobno zgodilo tudi 80-letnici, ki je morala zaradi igranja celo plačati globo. Govorili smo tudi z družino, ki se je zaradi stalnih prijav in posledično obiskov policije preselila.

  • Iz 24UR: 9-letnica je igrala pianino
    Iz 24UR: 9-letnica je igrala pianino
  • Iz 24UR: Kdo lahko dobi globo?
    Iz 24UR: Kdo lahko dobi globo?

Devetletna deklica, ki ne vadi vsak dan, je v nedeljo ob devetih zjutraj igrala na pianino približno petnajst minut. Kmalu zatem sta pozvonila uniformirana policista, ki sta se odzvala na prijavo.

"Policista v uniformah sta moji hčerki in nam razložila, da je to prepovedano 24 ur na dan, v celem tednu se nikoli ne sme igrati klavirja, če to koga zmoti. In potem me 9-letni otrok z velikimi očmi vpraša: jaz sem kriva, ne bi smela igrati klavirja. Takoj pomisli, kaj je naredila narobe. Kako naj 9-letni otrok to razume, kako naj to sprocesira," je povedala njena mama Katja Valič.

"To ni bil hrup, ko je vadila, poleg tega ne igra tako glasno, to so čisto normalni zvoki, to ni zdaj glasba prek vseh meja ali pa decibelov," je dodal oče Silvo Babič

Policista sta jim izrekla opozorilo. Na srečo deklici, ki obiskuje glasbeno šolo, to ni vzelo veselja.

"Šolski sistem želi, da se vadi klavir vsak dan, po drugi strani pa ista država prepoveduje to," pravi mama.

In niso osamljen primer. Policija je glasbeno družino Tomac Krečič, ko so živeli v stanovanju, na podlagi prijav večkrat obiskala, ker je nekoga motilo, da je hči vadila na klavirju pol ure dnevno. Izrekli so jim opozorila, a vse skupaj je bil velik stres.

Flavtistka Anamarija Tomac Krečič je razložila: "Mi smo že tako planirali, da je punčka odvadila, ker je morala vaditi. Če hodiš v glasbeno šolo, moraš vaditi, tako da smo se tempirali, da smo, ko je odvadila, hitro šli od doma, da nas ne bi dobila policija. Si mislite, kje živimo ..."

Tako ona, ki je sicer flavtistka, kot njen mož, dirigent, doma sploh nista upala vaditi. Takoj, ko so dobili možnost, so se odselili. Vse skupaj je absurdno, in to omogoča zakon, so ogorčeni vsi.

"Se pravi, pošiljajo policiste nad te otroke, ki so pridni, marljivi, na drugi strani pa dopuščajo, da lokali do enih zjutraj pa še dlje nabijajo glasbo, da ljudje ne morejo spati," pravi Tomac Krečičeva.

Preberi še Dobila kazen, ker je igrala klavir v sredo popoldne

Še vedno pa odmeva tudi primer 80-letnice, sicer odlične pianistke, ki je, kot je prvi poročal Večer, zaradi igranja klavirja in to sredi dneva dobila 104 evre visoko globo, ker je to nekoga zmotilo, že pred tem pa je bila deležna opozorila. Številni, tako iz sveta kulture kot drugi, so ji stopili v bran, vrstijo se tudi pozivi po spremembi zakonodaje, gospa pa zdaj pravico išče na sodišču.

Zakon o varstvu javnega reda pravi, da lahko globo dobi vsakdo, ki moti počitek in mir ljudi s preglasnim televizorjem, radiem ali drugo akustično napravo, ali z uporabo glasbila. Ta zakon je zelo nerodno napisan, pravi strokovnjak za pravo, ki je povedal: "Se pravi, lahko bi nekdo razgrajal z motorno žago, pa ga ne morejo kaznovati, ker to ni inštrument." Igranje klavirja pa je recimo kaznivo.

policija deklica klavir
KOMENTARJI (206)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Leonardo R
09. 09. 2025 21.59
+1
Jaz bom začel dajati prnografke filme na glas...pa sej bo samo 3 min. Upam, da vas ne moti 😁
ODGOVORI
1 0
spermi?
09. 09. 2025 21.58
-2
To gre na živce prišlekom in delo mrznežev .
ODGOVORI
1 3
Otzy
09. 09. 2025 21.57
+0
Prijavitelj je bolnik. Še malo pa se otroci niti na igrišču ne bodo smeli igrati. Če so pa doma na računalnikih in imajo slušalke, so pa asocialni ravno za te iste prijavitelje.
ODGOVORI
3 3
Tir1
09. 09. 2025 21.57
+1
Pa saj elektronski klavirja so na slušalke. Starši tudi komplicirajo, lahko jim ga posodim.
ODGOVORI
2 1
deltex
09. 09. 2025 21.57
+3
Lahko pa bi deklica dala klavir na "mute", pa mir...😁
ODGOVORI
4 1
odpisani zasedli vlado
09. 09. 2025 21.56
-2
Ali ta deklica nima staršev??Če bi za tako nesprejemljivo neumnost prišla policija k meni,če bi stanoval kje v bloku bi jih garantirano odpremilo reševalno vozilo.Po stopnicah pa bi se še sankal tisti kateri prijavlja.Če ne bi bil siguren kdo je pa bi dobili vsi stanovalci v bloku očitno made in balkan,ker drugi nihče normalen ne podaja takih neumnih prijav.Še najbolj je pa butasta policija,da jih ni sram,ker sploh ne zaznajo,da pljujejo sami po sebi.
ODGOVORI
4 6
Hind Rajab v spomin
09. 09. 2025 21.57
+1
spet en internetni junaček...
ODGOVORI
1 0
triol
09. 09. 2025 21.56
+1
Mislim,da bi morali brisati komentarje tudi drugim , ne pa enim ,ki ne pljuvajo po politikih.
ODGOVORI
1 0
BroNo1
09. 09. 2025 21.56
+6
Spet dramatiziranje…obup je tole “vadenje”, ko ti v nedeljo ob 8 zjutraj vadi tri note, res ponoriš. Pač vsak dela lahko kar hoče dokler to ostane v njihovem stanovanju. Se hočeš mal ulešt pa evo vaja?! Najedajo u tri mile matere. Najboljš je bit pameten, ko ne stanuješ zraven. En saksafon, drug klavir, tret violino itd itd.
ODGOVORI
9 3
Uporabnik1921539
09. 09. 2025 21.55
-2
bloki so za reveze in tam ni pricakovati razumevanja za umetnost.Zakone pisejo ljudje z ozkimi pogledi na zivljenje in izhajajo iz sebe.Pac...me pa zanima zakaj moji sosedje kosivarji lahko nrez kazni ali opozorila kisijo ob nedeljah,na Veliko noc....?Kam naj torej poklicem?
ODGOVORI
3 5
Leonardo R
09. 09. 2025 21.53
+0
Če me moti glasba iz stanovanja, si dam čepke v ušesa. Če me moti klavir, si dam viski. Če me moti sosed… no, potem pa pokličem policijo
ODGOVORI
3 3
galeon
09. 09. 2025 21.52
+8
Hišni redi v blokih so jasni za vse. Kam pa pridemo, če bi vsaka ovca delala po svoje.
ODGOVORI
11 3
Hind Rajab v spomin
09. 09. 2025 21.58
+1
👌👍
ODGOVORI
1 0
ZIPPO
09. 09. 2025 21.52
-5
Tisti, ki prijavljate TAKE STVARI, ste zreli za umobolnico.
ODGOVORI
5 10
higgsov bozon
09. 09. 2025 21.51
+0
kakšno motorno žago ....cerkveni zvonovi nabijajo cele dneve vsake 15 min in 3x na dan po vsaj 5 min nonstop , v nekaterih krajih pa še huje, cele dneve in noči zganjajo hrup s temi zvonovi !! Aja ...dvojna merila..
ODGOVORI
5 5
Leonardo R
09. 09. 2025 21.54
+0
mislim da ne ves zakaj in koliko casa zvonovi bijejo. lazes kot pes
ODGOVORI
1 1
BroNo1
09. 09. 2025 21.57
+0
Lahko nehajo, izglasujte pa ti bo raj mufti mrmral iz stolpa dol
ODGOVORI
1 1
Trikrat cepljen
09. 09. 2025 21.51
+5
Električni klavirji, z obtoženimi tipkami se dobijo že od 800 Eurov dalje. Lahko se regulira jakost ali priključijo slušalke. Ni ga potrebno oglaševat in je prenosen. Poznam kar nekaj stanovalcev, ki koristijo tak klavir in se nebi vrnili na klasični kos pohištva, ki je glasen.
ODGOVORI
8 3
kle21
09. 09. 2025 21.50
+1
Maribor.. A nočne dirke pa nikogar ne motijo.. Po polnoči se je dejansko nevarno peljati skozi mesto.. Klavir pa ja, velik problem..
ODGOVORI
5 4
Hind Rajab v spomin
09. 09. 2025 21.53
-1
21 x je potrebno prebrati članek...Ni namreč tema to kaj moti tebe
ODGOVORI
2 3
nutrio
09. 09. 2025 21.49
+8
Jaz sem zdnjič tudi igral pijano ponoči. So prišli in me odpeljali. Se nisem imel kaj pritoževat.
ODGOVORI
8 0
Miha1973
09. 09. 2025 21.49
-2
Ljudje smo že dolgo tega izgubili kompas (kaj je prav in kaj ne). Naj se deklica raje drogira, da z vajo klavirja res potem ne bo motila nikogar???? Prijavitelju pa v življenju želim le "vse najboljše"...
ODGOVORI
5 7
Hind Rajab v spomin
09. 09. 2025 21.54
+1
kakšen otročji komentar...ta je vmešal še droge...
ODGOVORI
2 1
kavelj22
09. 09. 2025 21.49
+2
hja v bloku pac nisi sam res je kot je tudi res da na vasi nisi sam pa lahko cele dneve motorka poje, pa kvazi mizarska delavnica v garazi, pa kosilnica vsaki dan pa se kaj….
ODGOVORI
2 0
zurc
09. 09. 2025 21.48
+1
a nobeden nima jajc pridet osebno povedat da ga kaj moti ,enostavno zašpecat policiji in iza vogala opazovat kaj se bo naredilo ,sram vas bodi
ODGOVORI
5 4
VelikoVedro
09. 09. 2025 21.46
-3
Koliko komentatorjev govori, da se je v bloku treba prilagoditi, ker nisi sam. Nato pa pišejo kako se je treba prilagoditi njim :)))
ODGOVORI
2 5
