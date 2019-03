Policija prodaja tri pse in 105 (nevoznih) avtomobilov

Prodajajo pa tudi tri službene pse: slabi dve leti stara Ino in Huga in skoraj 12-letnega Luxa. Za nemškega ovčarja Huga zahtevajo najmanj 1000 evrov, za nemško kratkodlako ptičarko Ino 500, za Luxa, ki je pasme belgijski ovčar malinois, pa 50 evrov. Pes je ob morebitni neodločnosti in negotovosti vodnika lahko nepredvidljiv, zato potrebuje izkušenega vodnika. Ponudniki morajo priložiti vprašalnik za presojo kandidata in podpisano izjavo, da bodo s psom ravnali v skladu z zakonom o zaščiti živali.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posameznega psa.