Policija prosi za pomoč. Prepoznate moškega na fotografiji?

Zaradi razjasnitve dogodkov, ki so se na mariborskem stadionu Ljudski vrt odvili 6. marca letos, so policisti PP Maribor I delili fotografijo osebe, ki jo iščejo zaradi preiskave kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. "Vse, ki bi prepoznali osebo na fotografiji ali imeli koristne informacije o njeni identiteti, prosimo, da pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," so pozvali.

Spomnimo se, ko je na tekmi Prve lige med Mariborom in Bravom, ki se je odvila 6. marca letos, v stranskega sodnika Tomaža Černeta v 82. minuti priletel trši predmet, plastični kozarec s kamnom. Zaradi poškodbe so sodnika zadržali v bolnišnici. Na tekmi pa se je zgodilo še več navijaških incidentov, zaradi česar je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič Mariboru naložil dve tekmi igranja pred praznimi tribunami ter plačilo 14.400 evrov kazni.