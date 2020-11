Policija protestnikom: spoštujte odloke, dogajanje bo pod videonadzorom

Po tem, ko so se na družbenih omrežjih (ponekod so tudi delili letake) pojavili pozivi k udeležbi na protestu 5. novembra v centru Ljubljane, na katerem bi se udeleženci "uprli svetovni zaroti – novemu koronavirusu", je danes policija sporočila, da bo dogajanje pozorno spremljala.

Ob tem je poudaril, da bo policija nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepala. Gibanje v okolici parlamenta in vlade bo omejeno, območje pa bo videonadzorovano. Policija poziva vse, naj upoštevajo opozorila in navodila policistov ter spoštujejo odloke.

"Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in da jih je treba upoštevati. Vse pozivamo, naj ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije covida-19, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih," še sporočajo.