Policija proti organizatorju nedeljske prireditve vodi prekrškovni postopek

V nedeljo okoli 12. ure je na Prešernovem trgu potekala neprijavljena prireditev, na kateri se je zbralo večje število ljudi. Na neprijavljeni prireditvi je prišlo do kršitve Zakona o javnih zbiranjih, saj je organizator izvedel prireditev, ne da bi jo prej prijavil Policiji ali pridobil ustrezno dovoljenje. Poleg tega je organizator kršil tudi Zakon o nalezljivih boleznih, saj je na prireditvi sodelovalo večje število oseb, kot jih trenutno dovoljuje vladni Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, so sporočili s PU Ljubljana.

Policija proti organizatorju vodi prekrškovni postopek, za preostale osebe, ki so bile na prireditvi, pa še zbirajo potrebna obvestila in bodo ob morebitnih ugotovljenih kršitvah ustrezno ukrepali, so še sporočili iz PU Ljubljana. Obeleževanje dneva zmage napolnilo center prestolnice Predsednik ZZB NOB Marijan Križman in ljubljanski župan Zoran Janković sta se ob dnevu zmage vnovič zavzela za ohranjanje vrednot partizanstva in proti poskusom potvarjanja zgodovine."Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima prihodnosti," je dejal Janković. Oba sta bila kritična do aktualne vlade.

Tako Križman kot Janković sta izrazila tudi podporo Slovenski tiskovni agenciji v prizadevanju za vzpostavitev financiranja javne službe.

Jankovićje v nagovoru na Prešernovem trgu v Ljubljani spomnil na 9. maj 1945, ko so partizani "prišli v s soncem obsijano Ljubljano in jo osvobodili". Partizanke in partizane so po njegovih besedah krasili pogum, tovarištvo, prijateljstvo, sodelovanje, solidarnost ter želja po življenju v svobodni državi in po tem, da bi bili gospodarji na svoji zemlji. "V Ljubljani še danes živimo te vrednote. Zato je Ljubljana svobodna, brez žic okoli Ljubljane in brez žic v glavah," je dejal.

Križman je medtem izrazil kritiko predstavnikov vlade, ki na omenjeno slovesnost niso povabili ZZB NOB. "Če že mene ne marajo, imamo še druge ljudi," je poudaril. Ob tem se je vprašal, čigava proslava je to sploh bila. V DZ pa so po njegovih besedah skušali dogodke na Mali gori po tiho izpostaviti kot nov mejnik narodnoosvobodilnega boja. Kot je dejal Križman, so zato obiskali poslanske skupine, za potrditev takšnega predloga pa je zmanjkal en glas. Policija znova poziva vse, da v času epidemije upoštevajo veljavne zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenje virusa in priporočila NIJZ, še posebej glede zagotavljanja omejitve zbiranja, ustrezne medsebojne razdalje na prostem in uporabe zaščitnih mask, ko ni mogoče zagotavljati ustrezne razdalje.