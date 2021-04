Policija prvi dan zaprtja države zaznala 191 kršitev, največ neuporabe mask

Izdala je še dva plačilna naloga zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru ter podala dva predloga pristojnemu prekrškovnemu organu.

Policija je v četrtek glede upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa prejela 22 prijav občanov, sama pa je pri rednem delu zaznala 191 kršitev veljavnih odlokov. Ob tem je izrekla 194 opozoril po zakonu o nalogah in pooblastilih Policije ter zakonu o nalezljivih boleznih in uvedla 42 prekrškovnih postopkov.

Ob prihajajočih praznikih bo Policija poostrila nadzor. Spoštovanje veljavnih odlokov bo pogosteje preverjala tudi na prevzemnih mestih gostinskih lokalov in v njihovi bližini, so napovedali.

Pričakuje se povečan cestni promet, poostrili bodo nadzor

Kljub sprejetim ukrepom o prepovedi gibanja med regijami Policija v prihodnjih dneh pričakuje povečan cestni promet. Zato bo poostrila nadzor nad udeleženci cestnega prometa ter zagotavljala ustrezno pretočnost prometa. Opozarjajo še na prepoved vožnje tovornih vozil nad 7,5 tone, ki velja od sobote do vključno ponedeljka.

Na mejnih prehodih bo Policija poostreno nadzirala omejitve prehajanja meja, so še dodali v Policiji.

V soboto, nedeljo in ponedeljek bodo tudi zdravstveni inšpektorji v skladu s pristojno zakonodajo nadzirali spoštovanje odlokov za obvladovanje epidemije covida-19 na odprtih javnih površinah, predvsem pred verskimi objekti in na prevzemnih mestih pred gostinskimi lokali, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.