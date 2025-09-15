Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Policija raziskuje domnevno obvodno financiranje strank

Ljubljana, 15. 09. 2025 20.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
20

Policija v zvezi z razkritji domnevnega obvodnega financiranja političnih strank vodi predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave ne razkrivajo.

Kot so poročali mediji v zadnjih tednih, iz osnutka vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ pod vodstvom Tamare Vonta (Svoboda), ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, izhaja, da naj bi se denar od podjetij, ki z državo ustvarjajo več 100-milijonske posle, vračal k ljudem iz političnih strank.

Preko inštituta Janeza Evangelista Kreka naj bi potekalo obvodno financiranje NSi. Med drugim naj bi podjetja, ki so bila izbrana na razpisih za državne posle v času, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil sedanji predsednik NSi Jernej Vrtovec, donacije namenjala inštitutu, od tam pa se je denar stekal na račune sodelavcev NSi.

Televizija Slovenija je poročala tudi o primeru družbe T-2, ki je novembra 2021 inštitutu nakazala 20.000 evrov, kar je sovpadalo s časom, ko so na DUTB, kjer je NSi imela svoje predstavnike, potekala trenja glede upravljanja 400-milijonskih terjatev. Preiskovalna komisija sumi, da je bilo nakazilo T-2 protiusluga za urejanje odnosov z DUTB.

Podjetje T-2 je imelo sklenjenih tudi več pogodb z osebami iz tajništva NSi.

Obenem je Tarča minuli teden poročala, da se je denar na inštitut stekal tudi iz skupine United Group. Pa tudi od Gen-I, in sicer le nekaj mesecev pred iztekom mandata današnjemu prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu na čelu podjetja.

Večina podjetij, ki so donirala inštitutu NSi, sicer z državo posluje v času vseh vlad, podjetje T-2 pa je tudi samo razkrilo, da je doniralo tudi hišnemu inštitutu Socialnih demokratov 1. maj SD.

V strankah očitke zavračajo, v NSi pa so napovedali uporabo vseh pravnih sredstev, tudi zaradi uhajanja informacij, saj osnutek poročila preiskovalne komisije še ni javen. Odgovornost za to pripisujejo Vonti, ki pa je bila tudi sama do razkritij kritična.

Tudi na inštitutu vse navedbe, da naj bi bili orodje za obvodno financiranje političnih strank, zavračajo.

Na vprašanje, ali je policija pri ravnanjih, o katerih so poročali mediji, zaznala kakršenkoli sum kaznivih dejanj, pa so na PU Ljubljana zapisali, da "v zadevi vodimo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti".

financiranje stranke politika slovenija parlament
Naslednji članek

Zaskrbljujoči prizori z avtobusne postaje: uživajo lističe, ki sprožijo nezavest

SORODNI ČLANKI

Na NSi letijo očitki o finančnih mahinacijah

Ali za združitvijo Demokratov in Konkretno stoji tihi politični načrt Janeza Janše?

Vonta: SDS je vzpostavila dobro utečen politični propagandni aparat

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
15. 09. 2025 21.44
S prstom kazejo na druge medtem pa prejemajo denar od istih, ki financirajo prohamas proteste po svetu. V USA bo kmalu Antifa oznacena kot teroristicna organizacija in prepovedana Slovenija pa s tem na seznamu drzav ki podpirajo terorizem. Tukaj se nekateri zmotno mislijo da je vse skupaj en hec, samo ne potem jokat.
ODGOVORI
0 0
DKR
15. 09. 2025 21.42
+1
Na 100.000 € nakazila Vukovićki in Cirmanu pa se je kar pozabilo.
ODGOVORI
1 0
joc771
15. 09. 2025 21.35
+0
mene najbolj zanima kdo iz TUJINE financira Inštitut 8. marec (s katerim je povezana stranka Levica) — gre za 700.000 € poslovnih prihodkov
ODGOVORI
1 1
joc771
15. 09. 2025 21.29
+2
zakaj bi Golob financiral Kurtija?--------------2023 “Tajni pakt: Slovenski premier z državnim denarjem financiral Kurtijevo volilno kampanjo?! V igri je celo 100 milijonov evrov”, je naslov škandalozne zgodbe, ki se je znašla na naslovnici srbskega Kurirja. “Kurti obtožen za malverzacije težkih 100 milijonov evrov, vmešana slovenska družba Gen-I”, pa poroča srbski portal K1 Info. Čeprav se o omenjenem škandalu na veliko poroča tudi drugod po Balkanu, pri nas vlada pravcati medijski mrk, kot da se nas ta zgodba ne tiče.
ODGOVORI
3 1
joc771
15. 09. 2025 21.28
+5
stranka Levica je povezana z Inštitutom 8. marec katerega soustanovitelj je sedanji minister Levice Maljevac Inštitut 8. marec je imel lani za krepkih 700.000 € poslovnih prihodkov, poslovanja z državo skoraj ni izgleda je inštitut oziroma stranka financirana iz tujine
ODGOVORI
5 0
joc771
15. 09. 2025 21.27
+6
Tarča razkriva obvodno financiranje strank v Sloveniji: na prvem mestu je izgleda stranka Levica, na drugem pa stranka SD s 491.000 € SD preko Inštituta 1. maj ----------- po aferi Litijska se je pojavil sum obvodnega financiranja stranke SD Inštitut 1. maj je namreč od stranke SD, ki se je utapljala v finančnih dolgovih, za vrtoglavih 13.500 € na mesec najemal prostore v nekdanji vili socialnih demokratov Na vprašanje o tem kdo z donacijami polni blagajno inštituta (ki plačuje stranki SD tako visoko najemnino) v Tarči niso dobili odgovora -------------------- Tanja Fajon se poslavlja s čela SD: To počnem s težkim srcem Tanja Fajon ne bo kandidirala za predsednico stranke SD. Kot pravi, se zaveda odgovornosti, ki je s težo bremena afere sodna palača stranko močno prizadela
ODGOVORI
6 0
odpisani zasedli vlado
15. 09. 2025 21.19
+1
Taka policijska raziskovanja se dogajajo že od začetka nastopa te golobove vlade in niso doprinesla apsolutno nikakršnih rezultatov.Policiji,kpk ter vsem ostalim ukazuje golobova sektakatere sploh ne smejo preiskovati.Vsi taki članki so navadna blamaža in metanje peska v oči poštenim državljanom.Pred novimi volitvami se bo pa kot vedno do sedaj pojavljalo marsikaj vendar vse brez veze toliko,da se o nečem govori.Če bi bilo kako drugače bi vsa golobova sekta že davno gledala skozi zaporne rešetke ampak seveda ne bo niti ne bo odgovarjala za ves odtujen denar ter ostalo.Spomnimo se vseh donacij iz celega sveta,raznih glasbenih prireditev,donacij in ostalega za oškodovance na poplavnih območjih.Denar je čudežno dobil noge in poniknil neznano golob je pa samo eni družini dal postaviti neko montažno cenovno hišo katera se sedaj ob večjih nalivih dežja že razpada.Bitno je pa,da v sloveniji prevladuje poštenje članov vlade,ker so balkanskim biciklistom čudežno zarjavela vsa kolesa seveda zaradi ogromnih socialnih podpor katere jim da gibanje svobode za uslugo za volilne glasove in tako bo še v naprej.
ODGOVORI
4 3
yolli
15. 09. 2025 21.14
+5
Lahko bi tudi proti Maljevcu vložili tožbo zaradi goljufije....pri dolgotrajni oskrbi
ODGOVORI
7 2
Srebrnl breg
15. 09. 2025 21.16
+4
Res je.
ODGOVORI
5 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
15. 09. 2025 21.10
+1
Upam, da jih zasijejo do konca… 👍
ODGOVORI
3 2
Levcekk
15. 09. 2025 21.07
-4
Kaj bo policija preiskovala,ce sodeluje pri pranju denarja države.Mene pa na vsak način država in Policija želi utisazi,ker nočem xodelovati in sem glasen ter kritičen zoper polizik ustrahovanj,zlorab institucij,korupcije v vrhu politike oz.države in posledično razširjene vsopovxod.Saj ni nikomur v interesu,da se stvari razščistijo in počisti s korupcijo.Med drugimi institucijami celo zdravstvo zlorablja država zoper mene.V nekem obdobju so mi celo v UKC.LJ načrtno unicili transplantirano ledvico z predpisovanjem neustrezne imunnosupresivne terapije,da bi me izsiljevali,ustrahovali in uničevali oz.utišali.Nadalje pa tudi psihiatrijo,da bi me prikazala država kot neveredostojnega govorca oz.pričevalca.Glej moj Facebook,Instagram Borut Zabret.
ODGOVORI
1 5
txoxnxy
15. 09. 2025 21.04
+8
Volitve so pred vrati in umazano perilo se pere na +120
ODGOVORI
9 1
fljfo
15. 09. 2025 20.57
+7
Meni je tudi sumljovo, kako je novoustanovljena Svoboda kar naenkrat dobila goro denarja za vseslovensko kampanijo...
ODGOVORI
9 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
15. 09. 2025 21.10
-4
Vlozi kazensko ovadbo.
ODGOVORI
2 6
fljfo
15. 09. 2025 21.14
+4
Ok
ODGOVORI
4 0
Ici
15. 09. 2025 20.53
+6
Tamara Vonta preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank? To je tako, kot bi lisica prevzela varovanje kurnika. Smešno. Med preiskovanimi zagotovo niso stranke Svoboda, SD, Levica, PV in njegovi balkanski posli s podtaknjenimi računi v avstrijski banki.
ODGOVORI
8 2
Slovenska pomlad
15. 09. 2025 20.46
+2
Janši je pa morala lastna mati posoditi denar....ja,tako skromen je ta mož.
ODGOVORI
8 6
Omizje
15. 09. 2025 21.00
-3
kdo je prodajal že ukradeno orožje
ODGOVORI
3 6
jogo
15. 09. 2025 21.27
+3
MILAN.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256