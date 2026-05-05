Policija razkriva podrobnosti o nesreči na primorki

Z ogledom kraja so policisti ugotovili, da je 36-letni državljan Indije, ki sicer prebiva v okolici Kopra, s tovornim vozilom vozil po desnem prometnem pasu proti Ljubljani. Ko je pripeljal v delovno zaporo, kjer sta prometna pasova preusmerjena na nasprotno vozišče, je zaradi neprilagojene hitrosti viseči tovor zanihal, posledično se je prikolica prevrnila na levi bok, prevrnilo pa se je tudi vlečno vozilo. Pri tem je oplazil avtobus, ki se je pripeljal nasproti in ga je vozil 48-letni državljan Ukrajine, so pojasnili na PU Koper.

Skupina vozil je nato obstala na boku obrnjena v smeri vožnje, delno na levem prometnem pasu, delno pa na nasprotnem smernem vozišču. Tovorno vozilo so z avtovleko odpeljali okoli 15.15, promet je bil ponovno sproščen ob 16. uri.

Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana.

Kot smo poročali, se je nesreča zgodila v ponedeljek ob 5.18 na avtocesti med Postojno in Razdrtim. Zaprta je bila kar 11 ur, voznike so delavci Darsa začeli preusmerjati z avtoceste na Razdrtem in na Uncu.