Slovenija

Policija razkriva podrobnosti o nesreči na primorki

Postojna, 05. 05. 2026 13.27 pred 49 minutami 1 min branja 23

Avtor:
M.V.
Prevrnjen tovornjak med Razdrtim in Postojno, 4. 5. 2026

Policisti so ob preiskavi nesreče ugotovili, da je voznik tovornjaka pripeljal v delovno zaporo, kjer je tovor zanihal, vozilo pa se je nato prevrnilo na bok. Vozniku so izdali plačilni nalog.

Z ogledom kraja so policisti ugotovili, da je 36-letni državljan Indije, ki sicer prebiva v okolici Kopra, s tovornim vozilom vozil po desnem prometnem pasu proti Ljubljani. Ko je pripeljal v delovno zaporo, kjer sta prometna pasova preusmerjena na nasprotno vozišče, je zaradi neprilagojene hitrosti viseči tovor zanihal, posledično se je prikolica prevrnila na levi bok, prevrnilo pa se je tudi vlečno vozilo. Pri tem je oplazil avtobus, ki se je pripeljal nasproti in ga je vozil 48-letni državljan Ukrajine, so pojasnili na PU Koper.

Skupina vozil je nato obstala na boku obrnjena v smeri vožnje, delno na levem prometnem pasu, delno pa na nasprotnem smernem vozišču. Tovorno vozilo so z avtovleko odpeljali okoli 15.15, promet je bil ponovno sproščen ob 16. uri.

Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana.

Kot smo poročali, se je nesreča zgodila v ponedeljek ob 5.18 na avtocesti med Postojno in Razdrtim. Zaprta je bila kar 11 ur, voznike so delavci Darsa začeli preusmerjati z avtoceste na Razdrtem in na Uncu.

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
05. 05. 2026 14.19
Torej, kdo vse bo prevzel odgovornost in odstopil? Dve ministrici, direktor DARS, še kdo?
Rudi Dolenc
05. 05. 2026 14.16
ja tovor, ki je bil obešen pod stropom hladilnika je zanihal in glej ga zlomka je že bil na boku, se zgodi, ampak od tam naprej pa kaos, tam so bili bagri bi potegnili in prikolico in avto z ceste , pa umaknili ali pa zakopali v zemljo, koliko denarja je bilo bilo zgubljenega v takih zastojih se sploh ne da zaračunat, katastrofa, DARS bi moral, pred deli razširiti vozišče za cca 0,50 m1, in bi promet tekel vsaj bolj tekoče, koliko to stane to sploh ni pomembno, saj so cestnine za tovorna vozila dovolj velika, popolnoma zgrešena politika DARSA, upam, da z novo vlado, pospravijo vse nesposobne ljudi
deny-p
05. 05. 2026 14.15
Še na slovenskih železnicah bi prej odpravili iztirjenje celotnega vlaka.....
jugatneme
05. 05. 2026 14.04
Za boga milega, 11 ur zaprta avtocesta zaradi 1 ENEGA prevrnjenega tovornjaka... Ja kaj so pa počeli 11 ur??? Mislim, ob taki hitrosti odprave posledic nesreče, če se prevrne vlak v tej deželici bi pretovarjali en mesec. Kriv je gotovo voznik tovornjaka, verjetno prehitra vožnja, ampak kdo bo odgovarjal, da so odpravljali posledice in imeli cesto zaprto 11 ur??? Saj niso novi most delali. Nesposobnost ali malomarnost odgovornih. Tu bi nekdo moral enostavno ostati brez službe, drugim v opomin.
jugatneme
05. 05. 2026 14.13
Nekateri v teh javnih službah so mišljenja da so enostavno nezamenljivi, pa me ne zanima kdo je. Lahko odgovorni pri DARSu, Veterinarji, ali kdo koli. Bratuškova je na potezi da najde krivca, ga odstavi ali sama odstopi brez pihanja.
Da se mene pita..
05. 05. 2026 14.04
Svinjske polovice ki visijo iz stropa frigota so hudič,indijc bo plačal ceno neizkušenosti,pa njegov delodajalec tudi.
yolli
05. 05. 2026 13.57
Prvi problem je hitrost !! Postavit table in radar.....po parih multah bo narod prišel k pameti....
Lepdan123
05. 05. 2026 13.59
Eni ste obsedeni s to hitrostjo.. verjetno se ves čas cjazite po cesta. Naj naredijo široko pa sploh ni potrebe po omejitvi 60. Nehajte zatirat ljudi
jugatneme
05. 05. 2026 14.07
V Avstriji na vsakem delovišču ob koncu odseka kjer se dela stoji stebriček z radarjem. Ni ga junaka ki bi šel hitreje mimo stebrička in ne plačal do €100 kazni, pa če je potrebno tudi 4x zaporedoma.
Frzenk
05. 05. 2026 14.10
a to ste vi k se na 50 vozte 30....
jugatneme
05. 05. 2026 14.10
Ni obsedenosti, voznik je šel gotovo prehitro na dotičnem mestu, blagu zaguncalo v prikolici in tovornjak je šel na bok. Če bi šel 55 km/h bi bilo možnosti da se prevrne gotovo manj.
jugatneme
05. 05. 2026 14.19
Vsi ne vozijo 50, je pa na cestah precej novodobnih umišljenih japijev brez izkušanj katerim ni za dati v roke niti bicikl. Bilo videti na AC
FIRBCA
05. 05. 2026 13.56
po Slovenije je en kup firm, ko imajo po 30 ali vec kamijonov hehehe prasajte kaksnega obrtnika, ce dobi kredit za eno masino. Se pravi ti ko imajo en kup kamijonov so drzavni proracunski pitanci. Seveda ti vedno gledajo samo kje bi zaston kaj dobili ravno tako kod pri izplacilo plac. Drzava,,, saj ti so njihovi, priredila zakon kako lahko pripeljes iz ne Eu drzav voznike. To se bo kar ponavljalo ogromno nesrec pa ste tiho kdo zakrivi cudno se mi zdi da ste sedaj napisali da ni Slovenski sofer hmmm.
ho?emVšolo
05. 05. 2026 13.54
11 ur zaprta cesta, zato da so preložili svinjsko meso. Niso reševali zlatih palic. Ujetih je pa bilo več desettisoč vozil. Primorko dnevno prevozi čez 50.000 vozil. Ne znam si predstavljati višine povzročene škode, ki je nastala ljudem in gosopodarstvu kot posledica nespametne odločitve policije in predvsem veterinarske službe, ki je zaukazala reševanje mesa.
Buci in Bobo
05. 05. 2026 13.56
🥴
skyboy11
05. 05. 2026 13.51
preozki pasovi. odstranite servisni hodnik na mostu in pridobite 1m.
krjz
05. 05. 2026 14.00
bagri pa po luft ane...
JackRussell
05. 05. 2026 13.44
Še en dokaz da ne more vsak biti šofer, kot ne more vsak biti doktor. Vsako vozilo in tovor ima svoje specifike in če si kupil VD na tržnici tega ne veš. Podobno se dogaja z vozniki ki enkrat na leto pripnejo kamp prikolico in vozijo z enako hitrostjo in na enak način kot vozijo čez leto avto brez priklopnika. Če ima nekdo VD še ne pomeni da zna vozit. Potrebno je kot v stari časih poklicne šole da se naučijo ljudje dejansko kuhati, streči, voziti, rezati meso itd ker danes imamo ljudi ki delajo vse brez poklica in so strokovnjaki za vse mogoče.
čevapgpt
05. 05. 2026 13.44
naj v delovne zapore naštimajo radar. v enem dnevu bo pol miljona iz naslova kazni vsak dan.
Minifa
05. 05. 2026 13.43
11 urni zastoj, zaradi par svinjskih polovic, to je res svinjsko od DARSA, PŠOLICIJE IN INŠPEKCIJE..
krjz
05. 05. 2026 13.42
Klasika nihajočega tovora in cistern.
Vsemogočni ničvednež
05. 05. 2026 13.40
Nikjer se nism dozivel taksnega prometnega kolapsa kot v Sloveniji 😅
JackRussell
05. 05. 2026 13.47
Pojdi v Italijo boš videl kaj je gužva na AC
yolli
05. 05. 2026 13.56
Kaj pišeš pelji se iz Udin proti Klagenfurtu...tri gradbišča in teče
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
