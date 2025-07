Policija več ur s predsednikom judo zveze Gabrovcem

"Policijska uprava Celje je danes Judo zvezi Slovenije uradno potrdila, da zoper trenerja juda M. F. poteka predkazenski postopek, v katerem policija poskuša ugotoviti, kaj se je zgodilo," so sporočili iz krovne slovenske zveze in dodali, da je policija opravila pogovor z Bogdanom Gabrovcem, dolgoletnim predsednikom judo zveze in nekdanjim predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS)

V sporočilu so pri krovni zvezi poudarili, da omenjeni trener trenutno ne opravlja nobene funkcije na zvezi, zato ta proti njemu ni sprožila nobenega internega postopka.

"V primeru, da bo sodišče izreklo pravnomočno sodbo, pa bo zveza ukrepala v skladu z zakonom in internimi akti. Ob tem želimo še enkrat poudariti, da dokler postopek ne bo pravnomočno zaključen, podrobnosti primera ne bomo komentirali," se je pod sporočilo podpisal Gabrovec.