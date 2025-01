'Slo vitezi' sami v boj proti pedofilom. Policija opozarja: To ni zakonito

V Sloveniji se je po vzoru iz tujine oblikovala skupina, katere namen je razkrivanje pedofilov in ozaveščanje javnosti. In že nekaj dni po ustanovitvi skupine Slo Vitezi se je v njihovo past ujel odrasel moški.

"Namenjen je bil, da se dobi s 14-letnim fantkom, s katerim je bil dogovorjen, da spolno občuje. V parku je čakal na fantka, nakar so pristopili vitezi. Celoten pristop ni bil nasilen. Vitezi so ga vprašali, zakaj se tam nahaja, s kom se je želel dobiti in ali je pedofil," so zapisali v skupini na Instagramu.

Objavili so tudi posnetek moškega, ki so mu zameglili obraz. Moškega so zadrževali in mu grozili, da bodo njegovo identiteto javno objavili. Med zasliševanjem so 42-letnika prisilili, da prizna, da je pedofil in da se zaveda neprimernosti svojih ravnanj.

Na Policiji so za STA opozorili, da je Policija edina pristojna za preiskovanje kaznivih dejanj. Preiskuje jih v skladu z zakonom o kazenskem postopku, ki natančno določa pogoje in načine, s katerimi lahko poseže v temeljne človekove pravice in svoboščine, v nekaterih primerih tudi v pravico do svobode gibanja. "Samooklicana združenja niso pristojna za tovrstno preiskovanje, niti jim zakon ne dovoljuje, da posegajo v pravice in svoboščine drugih," so poudarili.

"Preiskovanje spolnih zlorab otrok je za Policijo prioriteta," so poudarili. Gre za specifične in zahtevne preiskave, so dodali.