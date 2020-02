Policija se bo odzvala na nadzor Knovsa

Na policiji so se odločili, da bodo v povezavi z nadzorom parlamentarne Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb sklicali tiskovno konferenco, na kateri želijo pojasniti, da je omogočila vpogled do vseh informacij, do katerih je Knovs zakonsko upravičen, zavrnila pa zgolj v delu neupravičenega poskusa vpogleda v operativne podatke.