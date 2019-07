Policija se bo odzvala na posnetek obravnave prebežnikov

Na območju PP Ilirska Bistrica so policisti včeraj odkrili več manjših taborov v gozdu, kjer je bila večja skupina nelegalnih prebežnikov, ki pa so tabore že zapustili. Po iskanju so jih policisti prijeli 123, z iskanjem pa so nadaljevali, saj naj bi šlo za skupino okoli 200 oseb.

Na družbenih omrežjih se je zatem pojavil posnetek, ki prikazuje postopek obravnave večje skupine prebežnikov na območju Ilirske Bistrice. Na PU Koper so nam zatrdili, da med obravnavo ni bilo prisotnega nasilja niti s strani policije niti s strani prebežnikov, podrobnejši odziv pa bodo policisti podali danes ob 16. uri.

Izjavo bomo prenašali v živo. Kot so sporočili s PU Koper, bo zaradi večjega števila vprašanj po dodatnih informacijah o delu policistov na področju nelegalnih migacij, Tomaž Čehovin, po pooblastilu direktor Policijske uprave Koper, dal dodatna pojasnila.