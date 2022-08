Policija se je več ur trudila z gnečo in nepravilno parkiraninimi vozili na Vršiču

Stanje na Vršiču se je po intenzivnih večurnih aktivnostih policistov normaliziralo šele popoldne. Težavo so povzročala parkirana vozila na eni in obeh straneh ceste ter velika gneča na in pod gorskim prelazom, ki je turistično obmocje in tudi izhodišče za številne gore v okolici, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

"Vozniki so danes povsem zanemarili dejstvo, da se na določenih mestih proti Vrsiču že na prazni cesti težko srečata dva avtomobila, če so vozila parkirana ob strani, pa je situacija nemogoča," so opozorili.