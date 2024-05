Policija: Še vedno se pojavljajo pozivi k organiziranju 'vaških straž'

Na posnetku je videti, kako so moškega, domnevno migranta, s prozorno folijo privezali na drog ulične svetilke, kasneje pa se z njim posneli tako, da je imel obraz prekrit z majico, okoli vratu je imel zanko, v rokah pa napis "Remigracija".

Čeprav Policija o dogodku minuli teden še ni bila obveščena, pa kljub temu poudarja, da t.i. vaške straže lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje.

"V javnosti se še vedno pojavljajo pozivi, posnetki in izjave posameznikov, ki se organizirajo v skupine t.i. "vaških straž", zato vas vabimo na izjavo, kjer bomo podali odziv in pojasnila Policije na tovrstne dogodke," so danes sporočili s PU Ljubljana.