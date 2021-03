Sporne sklepe prejelo 52 zaposlenih v Policiji in na MNZ. 'Sklepi so pravno nični'

Sindikati so konec januarja vložili zahtevo za presojo ustavnosti, Ustavno sodišče pa jim je ugodilo ter začasno zaustavilo izvajanje omenjenih členov.

Kljub temu je (po objavljeni odločitvi Ustavnega sodišča) 16 javnih uslužbencev ministrstva za notranje zadeve in 36 javnih uslužbencev Policije prejelo sklepe o prekinitvi delovnega razmerja. Na pristojnem ministrstvu so potrdili, da so sklepe prejeli uslužbenci, ki so stari 60 let in imajo 40 let pokojninske dobe; oziroma so stari 65 let in imajo najmanj 15 let pokojninske dobe.

Pojasnjujejo še, da so sklepi datirani z dnem, 10. februarja, notranji minister Aleš Hojs pa jih je podpisal 17. februarja - oziroma dan pred objavo odločitve Ustavnega sodišča, ki je izvajanje začasno zaustavilo. "Sklepi so bili torej izdani še pred odločitvijo ustavnega sodišča, vročali pa smo jih v skladu z Zakonom o upravnem postopku," dodajajo na ministrstvu.