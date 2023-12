Policija: Skrbimo za to, da smo v bližini, če kdo potrebuje pomoč

Tako pri nas kot drugod po Evropi se praznična evforija stopnjuje, na prostem so številni dogodki in božični sejmi, ki jih ljudje množično obiskujejo. Večja pa so tudi varnostna tveganja. V številnih prestolnicah in večjih mestih so tako zaradi vojne na bližnjem vzhodu in nekaterih groženj o načrtovanju terorističnih napadov, na primer na Danskem in Nizozemskem, dvignili stopnjo ogroženosti in poostrili varnost že od začetka decembra. Varnost so poostrili tudi pri nas, predvsem v prestolnici, kjer so pozorni na vse kršitve.

Ob dogodkih je v prestolnici več policijskih patrulj, tudi iz drugih uprav pomagajo, pa tudi pripadniki posebnih policijskih enot. Pri nas policisti večjih varnostnih tveganj doslej sicer niso zaznali, se pa soočajo s številnimi drugimi kršitvami. Med njimi je kljub nenehnemu opozarjanju veliko tudi pokanja s prepovedanimi petardami. V mestu množica ljudi, turistov, glasba, hrana in pijača. Idealno okolje, da se hitro zgodi kaj nepredvidljivega, zato pomoč kolegov posebne enote. "Mi kot posebna enota smo na klic, načeloma v vozilih, naredimo kakšno peš kontrolo, kjer je več ljudi, smo na razpolago celi Ljubljani in okolici in smo v najhitrejšem času tam," pravi Rok Štajndohar iz Posebne policijske enote. "Poznamo različne problematike, kot so žeparske tatvine. Glede na to, da je december, je problematika s pirotehniko, kar poskušamo rešiti, kolikor se le da," pravi policist Marko Hrovat iz Policijske postaje Ljubljana center. Veliko obravnavajo tudi žeparskih tatvin. "Največkrat jim svetujemo, da nosijo nahrbtnik spredaj, da ga imajo na očeh, da ne uporabljajo nahrbtnikov, ki se hitro odprejo, da je težje dostopna denarnica," svetuje policistka Brigita Cerar iz Policijske postaje Ljubljana center. Policisti posebne enote pa posredujejo ob množičnih kršitvah. In kjer se veliko dogaja, recimo na mestih, kjer se zbira veliko mladih, je tudi največ kršitev. "Mečejo petarde, so glasni, kar vznemirja vse ostale tukaj, ki se sprehajajo, turiste," razlaga Štajndohar. Večjih nevarnosti ali groženj doslej sicer policisti niso zaznali, je pa zaradi občutka varnosti njihova prisotnost pomembna. "Skrbimo za to, da smo vidni vsem in če kdo potrebuje pomoč, da smo v bližini," dodaja Hrovat. "Imamo pozitivne izkušnje, ker tudi do nas pristopijo občani in pohvalijo, da smo več prisotni ravno na takih krajih, kjer je potrebno," še pove Štajndohar. Sicer so v eni noči v Ljubljani zabeležili 109 klicev zaradi interventnih dogodkov, 23 zaradi kriminalitete in 43 zaradi kršitve javnega reda in miru.