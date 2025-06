Policija spremlja dogajanje v tujini in redno izvaja usposabljanja

Policija spremlja primere tovrstnih napadov v tujini in se povezujejo s tujimi varnostnimi organi.

"V slovenski policiji obsojamo današnji tragični napad v Avstriji, s katerim so bila nasilno prekinjena nedolžna življenja," so sporočili s policije. Svojcem žrtev so izrazili sožalje, organom in prebivalcem Avstrije pa solidarnost.

Ob tem so izpostavili, da v sodelovanju z reševalci in gasilci že desetletje izvajajo usposabljanja za ukrepanje v primeru t. i. amok situacij in sorodnih varnostnih groženj.

"Usposabljanja vključujejo tako preventivne ukrepe kot tudi taktike za učinkovito posredovanje," so pojasnili in zagotovili, da spremljajo primere tovrstnih napadov v tujini in se povezujejo s tujimi varnostnimi organi.

Z namenom ustreznega obveščanja in ukrepanja v primeru groženj izobraževalnim ustanovam je policija lani podpisala tudi protokola z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Kot so še sporočili, je za preprečevanje takšnih dejanj bistveno, da vsak posameznik, ki zazna znake morebitnega nasilnega vedenja ali groženj zoper življenje drugih, to nemudoma sporoči policiji, staršem, učiteljem ali drugi zaupanja vredni osebi. Informacije je mogoče posredovati tudi anonimno prek sistema e-prijav ali na številko 080 12 00.