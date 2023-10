Policija ta teden s poostrenim nadzorom nad uporabo mobilnih telefonov

"Udeležba v prometu je aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso pozornost! Klic, sporočilo, pregledovanje in objave na družbenih omrežjih naj počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu," pozivata policija in Agencija za varnost prometa.

Med kršitelji tudi letos izstopa starostna skupina od 35 do 44 let, ki s 30 odstotki predstavlja skoraj tretjino kršiteljev, sledita skupini od 25 do 34 let s 23 odstotki ter od 45 do 54 let z 22 odstotki.

Glede na vrsto udeleženca je bilo med vozniki osebnih vozil 11.913 kršiteljev (64,5 odstotka), voznikov tovornih vozil je bilo 4887 (26,4 odstotka), med vozniki e-skirojev so odkrili 24 kršiteljev, med kolesarji pa 526.

Pozorni bodo tudi na druge prekrške

V času akcije bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki motijo voznikovo vidno ali slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Poleg tega bodo pozorni tudi na druge prekrške, predvsem tiste, povezane z izpostavljenimi udeleženci v prometu.

V tem obdobju poteka tudi skupna akcija evropskih prometnih policij ROADPOL, imenovana Focus on the Road. V sodelovanju s SPV Mestne občine Ljubljana bo agencija v jesenskih in zimskih mesecih ozaveščala z nadcestnimi transparenti pod skupnim okriljem Varno v jesen in zimo, ki opozarja tudi na uporabo mobitela v prometu. Tveganje za nastanek prometne nesreče se ob uporabi mobilnega telefona po različnih mednarodnih raziskavah poveča od štiri do 23-krat.