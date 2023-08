Policija, tožilstvo, ministrstvo, inšpektorat, šola ... Kdo vse je zatajil?

Kaj je po prijetju prijave storila kranjska policija pod vodstvom vršilke dolžnosti Melite Močnik ? Osumljenemu so odredili pridržanje in ga privedli na pristojno okrožno sodišče. Preiskovalni sodnik mu je odredil prepoved približevanja. Kot so nam pojasnili, tovrstne preiskave vodijo kriminalisti, ki stremijo k temu, da so razgovori opravljeni "strokovno in subtilno" , saj so "za žrtev izredno obremenjujoči in neprijetni" . Policija zbere vsa obvestila in dokaze ter nato o tem obvesti državnega tožilca.

Kot smo izvedeli, pa na kranjski PU zaradi primera vre. Po naših informacijah je Policija prijavo prejela pred dvema mesecema, a preiskave kljub temu, da naj bi bilo domnevnih žrtev precej več, ni razširila in zaslišala več prič. Je pri tem igralo vlogo dejstvo, da je šlo za nekdanjega vrhunskega športnika, ki je bil zaposlen v Policiji, in da je na PU Kranj zaposlen tudi policist iz njegovega ožjega družinskega kroga? Poleg tega so krajani, ki so pričali za časnik Dnevnik, zgroženi, ker domnevnega storilca videvajo na prostosti.

Pa ministrstvo?

Da na šoli pod aktualnim vodstvom nekaj ne deluje, je bilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje obveščeno večkrat. Pritožbe se sicer niso nanašale na spolna nadlegovanja, ampak na delo ravnatelja in njegovih najožjih sodelavcev. Informacijo o neprimernem ravnanju ravnatelja oz. spolnem napadu so na ministrstvu prejeli 29. junija. Šola jih je obvestila, da so kriminalisti na osnovi naloga preiskovalne sodnice izvedli osebno preiskavo, preiskavo prostorov doma in ravnateljeve pisarne ter tako doma kot v službi zasegli vse elektronske naprave, ki so v lasti ravnatelja. "Ti postopki so bili sproženi zaradi suma spolne zlorabe otroka, mlajšega od 14 let, in sicer izven šolskega okolja. Inšpektorat nam je 4. 7. 2023 posredoval obvestilo, da je kriminalistična policija začela preiskavo zoper ravnatelja, in sicer zaradi suma spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let."

Inšpektorat je takrat odgovoril, da v tistih okoliščinah nima pristojnosti za izrekanje ukrepov zoper osumljenega, saj se je domnevno dejanje zgodilo v zasebnem okolju, in sicer zoper osebo, ki ni učenec oziroma učenka šole.

Pritožbe na delo ravnatelja pa so, kot rečeno, stare že več mesecev. Učiteljica, ki je spregovorila za Dnevnik, je dejala, da na šoli že dolgo vladajo nemorala, neetika, diskriminacija in dvoličnost. Povedala je, da je o tem že jeseni in spomladi obvestila šolsko ministrstvo, vendar to doslej ni ukrepalo. S temi navedbami smo soočili tudi ministrstvo, kjer potrjujejo, da so 24. 11. 2022 res prejeli pismo delavke šole, ki se je pritoževala nad delom ravnatelja in pomočnice ravnatelja, "a izključno v zvezi s svojim delovnopravnim položajem".

Zadevo so še isti dan odstopili Inšpektoratu za šolstvo, pravijo na ministrstvu. Inšpektorat jim je 1. 12. 2022 posredoval sporočilo, da je njihov predlog o uvedbi postopka preučil in ugotovil, da so v tej zvezi že vodili dva inšpekcijska postopka. "Istočasno so na podlagi domnevnih kršitev delodajalca o ugotovitvah obveščali Inšpektorat RS za delo in Inšpektorat za javni sektor. Nadalje so zapisali, da niso zaznali novih dejstev in/ali domnevnih kršitev, ki so jih v preteklosti že nadzirali, in omenjeni delavki tudi odgovorili. V enem primeru je zahtevala zapisnik inšpekcijskega postopka in ga tudi dobila. Ob tem so nas s strani inšpektorata obvestili, da v zvezi z zadnjo pobudo ne bodo izvajali novega inšpekcijskega nadzora."