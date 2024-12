Policija uporabila prisilna sredstva, moški pozneje umrl v bolnišnici

Kot so nam potrdili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili v nedeljo, 8. decembra, obveščeni o dogodku na območju centra Ljubljane. Na Čopovi ulici naj bi se moški nasilno vedel. "Po do sedaj zbranih obvestilih je osumljenec kršil javni red in mir s tem, da je razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov ter jih tudi poškodoval, nato pa s kraja odšel. V nadaljevanju je na ulici brez razloga udaril občana, državljana Nizozemske, in ga lažje telesno poškodoval," so pojasnili na PU Ljubljana.

Policija je na kraj napotila več patrulj. "Policisti pa so osumljenca, ki se je nasilno vedel in ni prenehal s takšnim vedenjem ter izkazoval nepojasnjeno zdravstveno stanje, prijeli. Ker se je temu aktivno uprl, so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva," so zapisali.